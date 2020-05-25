台北電影節如期舉辦　柯貞年、蔡明亮新片入選開閉幕片

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情趨緩，台北電影節今（25）日宣布今年影展將於6月25日至7月11日如期舉辦，並公布開、閉幕片，分別為導演柯貞年首部劇情長片《無聲》及蔡明亮的《日子》。

武漢肺炎疫情在台灣控制下來，藝文活動也逐漸恢復，台北電影節今日宣布影展、周邊活動，以及台北電影獎頒獎典禮將如期舉行，部分像是國際新導演競賽則因全球防疫期間，國際影人無法來台，而將採線上辦理。

台北電影節也公布今年的影展開、閉幕片。今年影展將全球首映由柯貞年執導的首部劇情長片《無聲》作為揭幕，影片改編自真實事件，描述失聰少年在校園目睹暴力性侵事件，他的行動也引發一連串問題。

柯貞年表示，《無聲》是她籌備兩年作品，「這是一個關於聾人的故事，也是一個不管面對多少殘酷，仍想努力生活下去的故事。整個創作過程充滿了艱辛挑戰，希望觀眾可以來一起感受、理解他們。」

影展閉幕則是蔡明亮的第11部劇情長片《日子》，該片在今年也獲選柏林影展（Berlinale）主競賽並拿下泰迪熊評審團獎。電影延續蔡明亮一貫的主題關注美學，全片以沒有對白，46顆長鏡頭的影像言語，將鏡頭對準班底李康生，以及新的合作夥伴亞儂．弘尚希（Anong Houngheuangsy），捕捉兩個陌生身體的偶然相遇，呈現日常生活中平淡而重複的日子，大膽而細膩，是充滿高度凝聚力的作品。

《日子》也一舉入圍了今年台北電影獎最佳劇情長片、最佳導演獎，以及最佳男主角獎等三項大獎。

台北電影節表示，受到武漢肺炎全球大流行的影響，原訂於影展期間邀請的海外影人與評審將全數取消邀請，國際新導演競賽因無海外影人出席，實體頒獎典禮也將取消，改為線上公布得獎名單。

此外，影展活動將以觀眾和影人的健康安全為最優先考量，將配合政府規範，要求觀影人戴口罩、量體溫，並採實名制、適當距離就座，以及限制影廳人數等措施；若在影展活動開跑前兩週內，或影展舉辦期間，台灣發生大規模武漢肺炎群聚感染，影展實體活動將取消辦理。