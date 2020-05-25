【上帝的金戒指】6月21日台灣9縣市可見日環食 錯過再等195年！

（台灣英文新聞/ 綜合報導）中央氣象局天文站表示，台灣9縣市6月21日有望迎來暌違已久的日環食，有興趣的民眾可把握機會，下次台灣本島再見日環食要等195年。

氣象局天文站表示，6本次日環食環食帶通過非洲、阿拉伯半島、印度北部、中國南部及臺灣。能看見日偏食的地區包括非洲中西部、歐洲東南部及大部份亞洲地區。

本次的環食帶將橫跨臺灣本島，自西而東通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義縣、嘉義市、臺南市北側、高雄市北側、花蓮縣南側及臺東縣北側，上述各地均可見1至60秒的環食現象；臺灣其餘各地均可見到遮掩較大的偏食現象，將自臺灣時間上午11點46分開始，至下午5點34分止，整體歷經時間5小時又48分鐘。各縣市所見本次日食地區的日食過程時刻查詢。

此外，除金門縣、嘉義縣、嘉義市及雲林縣中南部外，於澎湖縣北部、臺南市北部、高雄市東北部、南投縣南部、花蓮縣南部、臺東縣北部亦均可見日面呈環食現象。

氣象局天文站表示，今年夏至將發生於6月21日5點44分，這天的太陽直射北回歸線，是年度中白晝最長的1天。

氣象局天文站強調，本次環食帶通過臺灣本島的日環食，是繼2012年5月21日臺灣日環食以來再次可見的環食景象，下次台灣再見日面呈環狀的環食將於2074年1月27日的馬祖，而臺灣本島則需至2215年6月28日方於南臺灣可見。