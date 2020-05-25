【武漢肺炎】5/25台灣連續43天本土0確診　將逐步放寬精神科病房探視和各行各業的防疫標準

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，國內今日無新增病例，截至目前累計441例確診、7人死亡。由於國內疫情平穩，指揮中心宣布將逐步適度放寬防疫措施，包括精神科病房探視和各行各業防疫標準。

台灣目前累計441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。。確診個案中7人死亡，415人解除隔離，其餘持續住院隔離中。此外，國內進行居家隔離之接觸者已全數監測期滿，管理中人數今日歸零。

有鑑於國內疫情平穩，社區內相對安全，指揮中心宣布將逐步適度放寬精神科病房探視和各行各業的防疫措施。

精神科病房探視方面，自今(25)日起，放寬精神科病房探視，民眾前往醫院探視親友前，請務必先行向院方申請預約及確認相關事宜，並配合醫院感染管制之相關規定，辦理方式如下：

實地探視採預約制，且實名(聯)登錄管理探視者的個人資料。 訪客配合院方量體溫、手部清潔、詢問旅遊接觸史(TOCC)等相關感管措施。 每位病人1天限探視1次，且同一時間同一探視空間原則限1組訪客，每組訪客人數最多2人，訪客與病人全程都須佩戴口罩。

另外有關各行各業防疫放寬標準，也必須參考「維持室內1.5公尺、室外1公尺之安全社交距離」、「配戴口罩」以及「適當阻隔設施如隔板」等原則，再加上實名(聯)制為最安全條件，若因場地等因素受限，至少要達成其中一項防護原則，再加上實名(聯)制進行試辦，依結果及風險條件持續調整相關防疫措施，即可逐步放寬。