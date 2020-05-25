台灣鐵路管理局贈送移工礦泉水 祝賀開齋節快樂也感謝防疫配合

從23日傍晚至24日傍晚是一年一度的開齋節，是臺灣眾多移工們的重要節日，而對於北車是許多移工的重要聚集地點，臺鐵局仍配合中央疫情指揮中心防疫規定，在臺鐵臺北站以柔性勸導的方式，請移工不要聚集在一樓大廳及走道等空間，並且準備礦泉水，祝賀穆斯林移工朋友開齋節快樂，也感謝移工朋友們全力配合防疫新生活規定，讓大家在開齋節依舊能聚在一起慶祝，也不減防疫安全。

臺鐵局表示，雖然包含清真寺及許多地方政府都宣布今年停辦開齋節慶祝活動，但是仍有大量移工朋友進入臺北車站，為配合中央疫情指揮中心防疫規定，避免室內群聚、維持社交距離，臺北站及路警同仁24日一早就以柔性勸離方式，勸導移工不要聚集在一樓大廳及走道等空間。

臺鐵局局長張政源特別交代，由臺北站同仁提供移工朋友們礦泉水，也祝福移工朋友們開齋節快樂，也對移工朋友們高度的自制力及配合度表達肯定與感謝。亦感謝中華民國外籍人士關懷協會，協助幫忙移工翻譯、溝通等服務。

臺鐵局再次強調，為了配合防疫需求，臺北車站大廳自2月29日起，在中央疫情指揮中心及交通部的同意下公告禁止群聚及席地而坐，目前禁令並未解除，希望大家都能配合，共同維護自身及他人健康。

並表示，臺灣是一個多元文化的社會，具有高度的包容力，臺鐵局尊重每一個族群的權益及文化特質，未來臺北車站大廳在疫情結束後將如何使用管理，臺鐵局將儘速邀集相關團體、專家及學者審慎評估，不會忽視任何族群的使用需求，希望能夠儘快找到符合社會多元需求的最佳方案。（新聞轉載自新住民全球新聞網）