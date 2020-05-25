台灣花蓮藏日治時期林業開發史 縣定古蹟建築群將修複再利用

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）林務局花蓮林區管理處為修復並活化歷史建築群，其經管的縣定古蹟「花蓮港山林事業所及菁華林苑、菁華街33及33-2號」等宿舍群，經向文化部爭取補助500萬元預算，將進行修復再利用工程規劃設計，上週已召開社區座談會，並決議拆除部分圍籬、改採用穿透式設計，讓居民能親近使用歷史古蹟建築群。

林管處經管的縣定古蹟，包含花蓮港山林事業所及菁華林苑、菁華街33及33-2號等宿舍群，均位於美崙溪畔，是極具歷史特色及文化意義的日式建築群，這次工程規劃以文化局2018年辦理的修復再利用計畫為主軸，確認歷史與建築價值後，再以各棟建物的空間特色提出整修的規劃期程、園區範圍設定等說明，以及施工期間如何降低對居民生活上的不便與困擾，23日進行第一線互動座談，建築群修復再利用將委託卓銀永建築師事務所規劃設計。

花蓮林管處表示，菁華林苑及菁華街33號及33-2號規劃為販售在地農特產品、文創商品及簡易餐飲空間，以林業文化及生態保育為核心價值，並積極推廣花蓮在地文化產業脈絡，期能串連「美崙溪畔歷史建築群｣，重新建構生態體驗廻廊及鏈結歷史空間情感，共同活化地區發展。

花蓮縣議員魏嘉彥、市民代表楊哲澧則期望，整修後，可整體規劃為花蓮市小旅行的中心，並串連將軍府，規劃為古蹟文化巡禮，為花蓮的產業加值。

花蓮市美崙溪畔周邊保有多棟日式建築群，其中位在菁華街附近的「菁華林苑」等建物，2002年被縣府登錄為歷史建築，隔年獨立的花蓮港山林事業所，則公告指定為縣定古蹟。