台灣台中豐原客運司機連撞8車疑「肇事逃逸」？！　真相是「急性腦中風」發作

圖為其中一輛自小客車車尾, 因撞擊嚴重毀損。旁邊還停了一輛救護車（民眾提供）中央社 圖為其中一輛自小客車車尾, 因撞擊嚴重毀損。旁邊還停了一輛救護車（民眾提供）中央社

圖/翻攝官網

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中市今天(25日) 清晨發生重大公車意外。一輛由豐原客運總站出發的公車衝撞路邊8輛轎車和休旅車，吳姓駕駛在警方訊問時身體不適、無法言語，經緊急送醫，發現是急性缺血性腦中風，正在加護病房治療。

警方調查，台中市一輛豐原客運公車今天清晨6時左右，從大甲的總站停車場發車，但行駛在育英路、仁愛街口時，沿路衝撞路旁停放車輛，多輛車子車尾遭撞擊嚴重毀損，現場一片混亂，遭撞車子車窗破碎、玻璃散落滿地。由於車子剛發車，車上沒有其他乘客，公車最後開回總站停車場，幸未造成其他人員傷亡。

大甲警分局獲報趕往現場處理，52歲吳姓駕駛無酒精反應，警方將他帶回派出所釐清肇事原因，但在所內，吳男卻神情恍惚，無法言語，身體不適，警方緊急將他送大甲光田醫院治療。

醫院人員表示，吳男到院時意識不清，無法言語，身體右側無力，經檢查，發現為急性缺血性腦中風，目前於加護病房治療中。

這起事故，有多車受損，警方詳細調查，公車共經過4個肇事路口，造成公車及另外8輛車子受損，車輛毀損部份，等待鑑定結果出爐，由雙方自行協調賠償事宜，確切肇事原因，仍待警方深入調查。

由於事故相當混亂，還有民眾一早就在臉書社團PO文指出，晨運中卻見公車失控連撞多車，還有民眾說，「公車肇事逃逸」，他只能騎單車追到停車場。不過，當時就有網友以駕駛家屬身分上網指出駕駛是「腦中風」。