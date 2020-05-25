台灣內政部：同婚週年共4,021新人完成登記 國人支持度上升至5成2

（台灣英文新聞/ 綜合報導）內政部表示，自去年5月24日同性結婚登記上路一年來，全國已有4,021對新人完成同性結婚登記，其中包括異國婚姻189對，讓更多相愛的人能擁有幸福。

根據內政部統計，截至今年5月22日止，全國完成同性結婚登記對數共4,021對，其中女性2,773對（69%），男性1,248對（31%）。按縣市別統計，以新北市815對（20%）最多，臺北市633對（16%）次之，高雄市534對（13%）第三。

內政部統計也發現，針對同婚登記新人的國籍，雙方均為國人占9成5、3,832對，國人與承認同婚國家的外籍人士結婚占5%、189對，其中包括17個國家，又以美國80對最多，加拿大21對次之，澳洲17對第三。

從統計資料可以發現一個特別的現象，跨國籍同婚以男性為多數，占跨國籍同婚83%。但若是雙方均為國人同婚，則以女性為多數，占本國籍同婚72%；造成如此現象，是否與國內社會對男性同婚的傳統觀念束縛等有關，還有待進一步的觀察與研究。

內政部指出，國人已逐漸接受同性結婚，展現更加包容多元、尊重與重視平權的社會。依據行政院性別平等處所做民調，同意同性伴侶應該享有合法結婚權利者由107年的37.4%增至109年的52.5%，提升了15.1%。

至於同性伴侶結婚會破壞家庭制度與倫理的看法，不同意者也由107年的38.7%增至109年的51.8%，提升了13.1%。

針對來自同婚未合法國家的跨國同婚問題，內政部也表示，依涉外民事法律適用法第46條規定，跨國結婚要符合當事人各該本國法，因此，國人與未承認同性婚姻國家的同性伴侶，目前還不能在國內辦理同性結婚登記，這個部分，仍有待相關機關努力突破限制。

但在此之前，這些跨國同性伴侶，仍可先向戶政機關申請同性伴侶註記，以保障權益。