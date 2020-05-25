台灣內政部移民署推「擴大自行到案專案」助菲律賓老祖母返鄉

（台灣英文新聞/ 綜合報導）移民署高雄市專勤隊於日前受理一名菲律賓籍失聯移工自行到案，赫然發現該名移工已經在臺逾期13年之久。 十幾年來與在菲律賓的6個小孩隔海思念，現在孫子已經13歲都還不曾親眼見過一面，因移民署推動「擴大自行到案專案」，她終於能夠安心回家與家人團圓。

93年就到臺灣從事看護工的阿琳，因為丈夫早逝、父母年邁，在菲律賓家鄉還有6個幼子要養，再加上爸爸得了癌症，都靠阿琳在臺工作賺取的薪水支付爸爸的醫藥費，並供給一家8口日常生活所需。

由於阿琳照顧的阿公去世，為了支付父親醫藥費和家人的生活費，阿琳不得已只能選擇逃跑，在臺灣到處打零工，過著躲躲藏藏的日子，經常居無定所，又害怕找不到工作，每天都過著恐懼不安的生活。

阿琳紅著眼眶說，父親抵擋不住病魔過世時，她還必須在臺打工養家，沒辦法回去見父親最後一面。

直到最近因為武漢肺炎疫情蔓延，菲律賓家鄉也無法倖免，阿琳擔心家人的身體健康，深怕再次失去與家人見面的機會。在社群網站臉書得知移民署推動的自行到案專案訊息後，阿琳決定鼓起勇氣，到移民署專勤隊投案。

阿琳說，她10幾年的歲月都在害怕被查獲的恐懼中渡過，真的好想回去抱抱6個孩子和孫子們，謝謝移民署讓她能夠安心的回菲律賓，也希望其他失聯在外的移工朋友們珍惜這次專案機會，早點自行到案和家人團圓。