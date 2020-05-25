【他是我堂哥】台灣知名牙醫歌手張洪量: 「防疫五月天」張上淳影響我一生

張上淳(左) 是張洪量(右) 的堂哥 (圖/中央社檔案照.張洪量臉書) 張上淳(左) 是張洪量(右) 的堂哥 (圖/中央社檔案照.張洪量臉書)

更新時間: 2020-05-25 15:31

首次發稿: 2020-05-25 11:53

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣「防疫五月天」之一、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，另一身分是台灣大學副校長，且家中兩個兒子都是台大醫學系畢業的台大醫師。不但如此，張上淳還有一個堂弟既是牙醫也是知名歌手，他就是: 張洪量。

今天有媒體問張上淳關於他是歌手張洪量堂哥的事情；中央社引述張上淳說，有關報導提到張洪量自訴是他堂弟，「我其實不是很清楚」，兩人沒有見過面，祖父輩有關係，到他們這一輩沒太多接觸，「我看媒體(報導)才知道。」

綜合TVBS與三立新聞網報導，張洪量透露，祖父和張上淳的祖父是兄弟，而兩人的父親從小一起在新竹湖口長大，兩家感情相當好，甚至表示自己會當牙醫，就是因為爸爸覺得張上淳一家都是醫生，也希望自家也能出個醫生，希望張洪量也去從醫。

張洪量表示，張上淳對他一生，甚至是從醫之路有相當深的影響。不過張洪量自己就是很不愛念醫科，他從高中就開始很喜歡音樂，「雖然最後還是去當了牙醫，不過還是沒有很喜歡」。

這可以從他的學歷看出一些端倪，張洪量除了是台北醫學院牙醫學系學士、同時也是美國紐約大學電影學系碩士。

根據維基百科介紹，張洪量今年60歲了 (呃......），大約比張上淳小3歲。張洪量的妻子是立陶宛籍體操選手Jekaterina Servut（吉卡特麗娜・瑟爾烏）。

張洪量透露，他最近在籌備新書，希望能夠把病人和醫生之間的一些矛盾，透過自己的專業加上經驗，把看到的牙醫和病人之間的交流，都寫出來。

張洪量的代表作品包括與莫文蔚合唱的《廣島之戀》，及《你知道我在等你嗎》等，都曾紅極一時。