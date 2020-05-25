教宗方濟各簡體推文向中國天主教徒祈福引發關注　

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）教宗方濟各昨（24）日推文向中國信眾祈福，引發外界關注，本土媒體甚至指此舉或與週日香港人民上街抗議北京強推港版《國安法》有關，不過週日其實是教廷訂定的「為中國教會祈禱日」，而方濟各每年在此時都會傳達類似訊息。

教宗在週日透過推特表示，「我們把在中國的弟兄姊妹託付於我們天上的母親引領及庇佑，願他們信德堅毅，鞏固友愛團結，喜樂地見證並促進愛德與望德。」該文一共出現英、繁中及簡中三個版本。

有台灣媒體因而指涉教廷此舉或與週日在香港街頭發生的示威抗議有關。香港自去年6月起因為反對政府修例《逃犯條例》（全名《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》）而爆發持續多個月的「反送中」遊行抗議。

儘管年初因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，抗議活動在香港平息，但北京趁本週全國人民代表大會之際，宣布將要修訂港版《國安法》，此法一立將大幅削弱香港的自治、獨立司法系統，以及港民的言論自由。因此，週日再現萬名港民走上街抗議，並爆發警民衝突，港警釋放催淚彈及強力水柱等，並拘捕超過百名抗議者。

不過，根據天主教媒體報導，方濟各的一番言論與香港無關，而是針對中國天主教徒祈福。前任教宗本篤十六世（Benedict XVI）於2007年致中國天主教徒的信函中，呼籲全球信眾將每年5月24日聖母進教之佑紀念日，定為全球教會的「為中國教會祈禱日」。

方濟各在週日到禱告結束後表示，「讓我們交託那個那個偉大國家的天主教會的牧者和信眾，祈求天上的母親指導和保護他們，好使他們可以堅強地建立信仰並鞏固兄弟般的團結，喜樂的見證人，以及希望和慈善的推動者。」

教廷與中國的關係近年逐漸升溫，尤其在2018年中梵針對主教任命議題達成協議後，梵蒂岡將與台灣斷交進而向中國建交的傳聞就時有所聞。中國天主教過去分為地下教會與愛國教會，其中地下教會是接受聖座領導的天主教會，愛國教會則是由北京官方認可的組織，中梵協議內容則是要求兩名地下主教讓位予愛國教會的「非法」主教。

此外，4月傳出教廷國務院正秘密安排方濟各訪問中國，且首站可能選擇武漢肺炎的發源地武漢市，不過教廷已否認該項傳聞，並表示教宗短期內沒有訪中國的計畫。

儘管梵蒂岡與中國官方近年接觸頻繁，中國境內天主教徒仍持續遭受壓迫，媒體批露，北京除了拆毀天主教堂外，還以酷刑逼迫地下教會人士加入愛國教會。