〈財經主筆室〉全球航空業真正裁員倒閉潮 料10月開始爆發

全球旅遊禁令近來陸續「開封」，但對旅遊航空業來說？是不是已經緩不濟急了？繼拉丁美洲第2大的哥倫比亞航空控股公司(Avianca Holdings)日前在紐約法院聲請破產保護後，連有國家撐腰的泰國航空上周一度也傳出可能破產消息，一如預料，全球航空業破產倒閉潮開始漫延，航空業預估，短時間內再傳航空公司破產的消息似乎很難避免，但航空業真正進行大量裁員、或者破產倒閉潮的出現，應在今年10月份起開始爆發。

創辦於1919年的哥倫比亞航空，是全球歷史第2悠久的航空公司，也是拉丁美洲第2大航空公司，受疫情影響目前一直沒有定期安排客運航班，2萬名員工中的大多數都已放無薪假，若無法走出破產困境，將成為因疫情而倒閉的首批主要航空公司之一。

泰國政府持股51%的泰國航空，創立於1960年，從2012年之後就年年虧損，7年來的虧損高達920億泰銖(約918億台幣)，上周傳出泰航將申請破產重組的消息，所幸泰國總理帕拉育在19日內閣會議上表示，泰航將在法庭之下進入恢復程序，他們已決定提出重組要求，而不是讓泰航破產，泰航將可以繼續運營，這將使泰航免於宣布破產、或解僱超過逾2萬名員工。

航空業者預估，航空業很難避免發生倒閉潮及大規模的裁員，時間點應該就落在今年的10月，那為什麼會是在今10月1日才開始呢？主要是美國政府提供給航空業者250億美元的贈款和低息貸款紓困的條件之一，根據美國政府的紓困法案，美國航空公司不得在9月30日之前裁員，也就是美國航空業至今未傳出倒閉及大量裁員，主要是受到法律的限制。

但其實美國航空業受疫情影響很大，航空業第1季總虧損高達20億美元，預期第2季結果會更糟。美國聯邦政府的援助僅佔總人工成本的三分之二，但聯邦政府的撥款無法涵蓋到9月30日所有薪資。所以，美國4大航空公司包括美國航空、聯合航空、達美航空、西南航空，都早已要求員工採取自願無薪假、或半薪方式休假，共計約有10萬名員工，約佔這些公司總僱員的26%，一旦禁令於10月1日解除，難以避免航空公司採取大規模裁員，有美國航空業報告指稱，最後，最高有可能裁撤掉10.5萬個工作機會。

美國航空業會有這麼慘嗎？美國達美航空執行長Ed Bastian就表示，航空業3年後才會開始持續復甦。美國波音公司執行長Dave Calhoun最近更悲觀指出，今年美國「很有可能」發生美國大型航空公司破產案，消息傳出立即引發業界熱烈討論，市場並預期最可能破產的，可能就是世界最大的航空公司~美國航空(American Airlines)。如果連美國航空都會破產，對全球航空業發展影響極大。

新冠疫情導致全球商業差旅活動多半被擱置，世界各地觀光活動也戛然而止，不僅大型航空公司的生存展望遭到質疑，商展、產業會議等會展業活動人潮，疫情趨穩、在旅遊安全解除警報後，能否重返疫情爆發前的水準，目前仍有很多問號？世界各國至今已投入逾850億美元來提振航空業，但如今航空公司依然有80%載客量是閒置的，引發很多人士質疑紓困是否徒然，只是讓無可避免的航空業倒閉潮延後到來，10月份的美國航空業也許就是個重要觀察指標。