【報天氣】梅雨鋒面26至28日滯留　台灣西半部、東北部慎防大雨

更新時間: 2020-05-25 10:47

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 經歷過好幾天的梅雨影響，昨(24) 日起總算放晴了。不過25日起鋒面將逐漸接近台灣地區，各地的降雨機率增加，尤其是今明兩天(5/25~5/26日) 山區的午後雷陣雨會較為明顯(如上圖) 。

氣象局臉書指出，週二晚間至週四(5/26-5/28) ，受到鋒面影響，全台普遍有短暫陣雨或雷雨發生，尤其週二晚至週三(5/26-5/27) ，西半部及東北部地區，有局部大雨發生的機率！

氣象局提醒大家，雷雨影響期間易有短時強降雨、強陣風及雷擊發生，請注意安全！並隨時留意氣象局發布的天氣預報，及豪大雨特報等資訊。

中央社引述中央氣象局說，一波梅雨鋒面明天（26日) 至28日在台灣滯留，西半部及東北部應防局部大雨。

氣象局說，今天（25日) 鋒面略微北抬接近台灣南部，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後在熱力作用加成下，各地山區、東半部及大台北地區要注意局部短暫雷陣雨。

氣象局預測，明天(26日) 白天鋒面緩慢接近，中南部地區易有對流由台灣海峽移入，造成短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量多偶有小雨，午後在熱力作用加成之下，雨勢會比較大，尤其山區及近山區更需留意。

氣象局說，明（26日) 晚起至28日，鋒面滯留在台灣上空，天氣不穩定，尤其明晚至27日，西南風較強，降雨會更顯著，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，花蓮、台東也有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局提醒，這波梅雨強度雖不如上一波帶來大規模豪雨，但因連日降雨影響，土壤含水量已高，仍應小心災害。

氣象局預測，28日上半天西南風仍強，天氣不穩定，下半天起隨著西南風強度逐漸減弱，各地雖仍有局部短暫陣雨或雷雨，但強度減弱、降雨空檔增加，29日鋒面就會遠離。