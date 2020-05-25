簡又新專欄 – 新冠肺炎衝擊下 企業與員工如何共體時艱

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新與BSI東北亞區總經理蒲樹盛於《當地球發燒時》節目內，以「東北亞防疫現況與趨勢」為題，進行對談。疫情衝擊下，經濟、社會皆面臨劇變，此次邀請到BSI東北亞區蒲樹盛總經理分析BSI的應變之道。

1901年「英國標準協會」(BSI)創立，為全球第一個「國家標準機構」。超越一世紀，BSI催生出許多全球管理系統標準，每年發佈超過2,500項標準。其中廣為人所熟悉的鐵路規範，便是由BSI率先訂定。 BSI標準為解決當今最緊迫的問題，從清晰計費到能源管理，從無障礙設施到奈米技術，跨足的產業包括航太、營造、能源、工程、金融、醫療保健、IT 與零售各行業。

新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎, COVID-19)衝擊全球，台灣、韓國、日本等東北亞國家都無法倖存於難。面對疫情，台灣、韓國與日本展現出截然不同的防疫方式與結果。正當各國政府還在摸索因應疫情之道時，台韓日的防疫現況與策略可提供些許借鏡與對比。

蒲總經理表示，因應疫情，韓國充分展現其韌性與速度，運用資通訊優勢，採取全面普篩與電子監控，遏止疫情繼續擴散。面對突如其來的災難，日本應變常顯得牛步，加上此次疫情衝擊奧運賽事與經濟發展，決策較裹足不前，惟長久已具災難應變流程，可減緩疫情對社會的衝擊。台灣則由於民眾風險意識高、願配合政府政策，並運用多項創新科技，使得台灣一直以來為全球防疫的典範。

BSI內部積極調適疫情所帶來的衝擊。上班模式改變，「居家工作」(Working from home)衍伸出Connecting Learning Life（CLL），使得原本面對面的實體會議與教育訓練方式，如今只能透過網路視訊的方式進行。另外，英國BSI總部鼓勵員工居家工作，並將員工生理、心理、社會與福利狀況納入評估。由於英國員工已習慣面對面工作，居家工作對他們來說為一大挑戰。為此，公司鼓勵在視訊時打開鏡頭，或是規定每人每天至少打5-6通電話給自己同事、朋友，藉此平衡身心靈。

簡又新董事長認為，疫情已對台灣社會造成衝擊，每家企業都在調適與因應。「開會」模式大不同，過去是面對面討論事情，可清楚看到與會者表情、反應，如今透過螢幕且受限於網速，或多或少產生互動落差與缺乏人際互動溫度。基金會因應疫情已擬訂分流上班計畫並減少實體活動。需辦理的活動則規劃邀請少數人參與現場，其他貴賓透過視訊方式與會，儘量做到防疫與人際互動。

簡董事長與蒲總經理咸認同資訊安全、永續經營是當前需克服的問題。隨著企業開始大規模使用線上工具，使用者應儘量避免使用同一組帳號或是傻瓜密碼，並定期更新密碼。疫情下，企業也面臨能否存續的經營難題。蒲總經理指出，疫情導致企業營收短缺，已不少企業陷入財務危機。為此，企業盼與員工「共體時艱」，在不裁員、不影響生活或是造成社會問題下，減薪工作、共渡過難關。

「共體時艱」非易事，資訊公開與財務「透明化」(Transparency)相當重要。對企業而言，資遣員工並非最佳選擇且可能損失更多，透過資訊揭露與溝通取得共識，或許才是共渡難關的解決之道。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出