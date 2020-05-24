最強業配王阿中部長也認證！安心旅遊酒店首選澎湖福朋喜來登酒店

衛福部部長陳時中今(5/22)跨海前來澎湖參加公益活動「新冠病毒檢測儀器捐贈儀式」，活動前往花火體驗館，近距離感受澎湖花火節的絢爛美麗。並前往澎湖唯一五星級酒店澎湖福朋喜來登酒店視察。

在澎湖福朋喜來登酒店張翔閎副董事長及黃監察人向防疫英雄陳時中部長展示酒店落實防疫措施，提供賓客最安全的休憩與用餐空間，同時向偉大的防疫英雄及第一線人員致上最真摯的感謝，與陳時中部長留下了值得紀念的暖心合照。

另也帶領部長前往澎湖最大規模buffet宜客樂海港百匯自助餐廳，嘗鮮現煮鮮蚵海鮮麵線；部長也在記者會中大讚澎湖海鮮，並鼓勵旅客多來澎湖遊玩，並持續推廣防疫樂活新態度，鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。特感謝部長陳時中用行動表達，後疫情期間，搭乘國內空運安全無虞，並也特別讚賞稱讚澎湖防疫超前部署零確診，歡迎國人前來淨土澎湖旅遊。

澎湖福朋喜來登嚴格落實防疫措施 共同守護健康

因應新冠肺炎疫情，澎湖福朋喜來登酒店已全面啟動防疫措施，提供賓客最安全的休憩與用餐空間，酒店內已實施下列措施加強防疫工作：

1.全體同仁執勤時一律配戴口罩，上班前後量測體溫。

2.酒店出入口協助賓客測量額溫。

3.大廳、營業現場全面設有水神抗菌液(微酸性電解水)，提供賓客使用。

4.全面升級館內消毒與清潔工作，餐廳、公共區域使用水神抗菌液 (微酸性電解水)全天候噴霧消毒；全館客房、餐廳、公共區域定期全面消毒；寢具、餐飲布巾皆於每次使用後高溫清洗消毒後平燙。

5.餐廳座席符合社交安全距離。

歡慶零確診 全新主題「龍膽石斑海鮮季」五星主廚操刀、四大餐廳繽紛上菜

澎湖福朋喜來登酒店展現澎湖在地宴客氣勢，特別引進澎湖區漁會「澎湖優鮮」優選標章漁產，將有「斑王」之美稱龍膽石斑華麗上桌，推出「龍膽石斑海鮮季」主題活動。並結合澎湖在地食材健康入菜，打造逾十道的美饌新亮點，保留石斑最原始的鮮美，廚藝技法鎖住肉質的鮮甜與維持細緻口感，品嚐來自澎湖最新鮮、最地道的海味佳餚，搶攻海鮮控的味蕾。

首推藍洞餐廳「龍膽石斑豪華海鮮麵線」以龍膽石斑魚骨熬煮湯底，將其營養精華熬入湯中。以龍膽石斑腹部切片料理，魚腹富含油脂，入口鮮嫩甘甜，脂香動人；搭配澎湖當地新鮮食材鮮蝦、小管、鮮蚵、絲瓜及澎湖相當有名的西衛手工麵線，成就出鮮味十足的龍膽石斑豪華海鮮麵線。加購NT$100還可升級成風味點心盤(澎湖特色風茹茶咖啡、澎湖黑糖蜂巢蛋糕、仙人掌冰淇淋)，一次滿足豐富層次的美味享受。聚味軒海鮮中餐廳推出「龍膽石斑三味宴」(4人份)，為滿足饕客們的多元化的選擇，七道美饌套餐輪番上陣，獨家客製化龍膽石斑料理，並結合澎湖特色料理入饌，豐富味蕾饗宴，完全是饕客們的夢幻天堂。宜客樂海港百匯自助餐廳則打造逾十道的龍膽石斑佳餚美饌上陣，「椒鹽龍膽魚骨」選用龍膽石斑腹部酥炸，入口外酥內嫩。「香煎龍膽魚片」以龍膽石斑魚片包裹鮮蔬肉餡下去現煎，火香氣馥郁，帶鮮的口感深植人心，肉品、海鮮的精粹兩相交融，在舌尖上碰撞出加乘的鮮美滋味。冷盤提供「酸辣龍膽魚片」及「醋溜和風龍膽魚」酸甜味碰撞，清爽滋味迷人。每道精心打造的龍膽石斑料理，將擄獲不少饕客的心。

澎湖夏季必吃的星光港灣BBQ則是提供現煮龍膽石斑海鮮湯，湯頭以龍膽石斑魚骨精心熬煮的，濃縮所有石斑鮮甜精華，湯頭濃郁，鮮甜滋味無法擋。

另推出「夏日花火祭」住房專案，三天兩夜每人6,400元起，入住市景豪華客房，享每日兩客豐盛早餐，，美饌餐飲抵用券1600元，任享五星餐飲美饌；還可選擇搭乘遊艇賞煙花、釣小管的雙重體驗，或是享用主廚精製的英式雙人下午茶等多樣化玩轉方式，邀您體驗繽紛璀璨的花火祭典，最迷人的澎湖海上花火之旅！

