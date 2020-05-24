拯救生物多樣性 歐盟訂10年種30億棵樹目標

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）鑒於地球生物多樣性（biodiversity）持續遭到破壞，歐盟制定了野心勃勃的新方針，擬於十年內進行大規模造林活動，除了要於2030年之前在歐盟地區種植30億棵樹，更要積極保護歐洲大陸僅存的原始森林。

衛報報導，由環保非政府組織起草的這項計畫直言，歐盟在保護生物多樣性上毫無建樹、努力不夠、法規也未到位。根據該方針，歐盟近三分之一的陸地與海洋都將成為保育區。目前約有26%的陸地與11%的海洋被列為保護區，但顯然仍不足以因應環境退化與威脅日增的動物絕種危機。

然而，環保人士雖同意此計畫立意良好，卻質疑歐盟是否有能力與工具將之付諸執行。舉例而言，像是保護侯鳥此一目標，若無全球齊心協力，根本無法達成。除了批評聯合國未能引領保護保護地球生物多樣性之行動，該計畫亦疾呼，到了2030年，歐盟農地至少要有四分之一須採行有機耕種。

環保人士警告，植樹雖重要，卻不能作為環保問題的萬靈丹。除了栽種30億棵樹這樣雄心壯志的目標，更重要的，應是確實監控與保護歐盟國家碩果僅存的原始林地。幾乎所有歐盟成員國都有這類林地，但盜採濫伐仍是一大威脅，有賴政府加強取締。

有志人士認為，歐盟向來不乏這類夸夸而談的環境目標，但缺乏法律約束力與經濟誘因，壯志往往成了空談。成員國相當清楚生物多樣性所面臨的威脅，卻未能配合保育努力。犯規的例子所在皆有，像是瑞典與拉脫維亞遭批未能遵循歐盟的鳥類與棲地指引；馬爾他沒能善加保育瀕臨絕種的藍鰭鮪魚；法國、賽普勒斯與立陶宛皆未將歐盟空汙標準當一回事。

根據去年聯合國公布的重磅生物多樣性報告，有一百萬物種生面臨生死存亡之秋，種類涵蓋動植物，而人類的經濟活動就是催命符。在新冠肺炎的衝擊下，人類活動受到限制，生態似乎獲得喘息之機，然而一旦疫情緩解，各種破壞環境的行為是否又將故態復萌？屆時再多的承諾與計畫，恐怕又只是宣示意義大於實質意義了。