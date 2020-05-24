海巡署籌建4000噸級巡防艦 首艦12月交船

首艘600噸級巡防艦「安平艦」下水儀式4月27日在高雄旗津中信高鼎廠舉行 首艘600噸級巡防艦「安平艦」下水儀式4月27日在高雄旗津中信高鼎廠舉行 (來源 中央社)

根據海委會送抵立法院的報告指出，海巡署籌建最大噸位4000噸級的4艘巡防艦，以及600噸級的12艘巡防艦，首艦都將於12月完工交船。

海洋委員會日前根據立法院審議中央政府總預算決議辦理，將「籌建海巡艦艇發展計畫」109年上半年辦理進度書面報告送到立法院。

海委會指出，台灣四面環海，近年來國際海域情勢詭譎多變，相鄰國家為爭取海洋權益，都持續加強海域巡防能量，但海巡署面臨大型船艦能量不足、船齡老舊影響效能、船形複雜管理不易等問題，因此依照行政院核定的「籌建海巡艦艇發展計畫」，籌建性能優越的海巡艦艇。

根據報告指出，海巡署耗資新台幣超過百億元，將籌建4艘4000噸級的巡防艦，比目前海巡最大噸位3000噸級的的高雄艦、宜蘭艦還大，首艦預計今年12月就會完工交船，第二艦也將於7月開工，這4艘都將由台灣國際造船公司負責打造，未來將成為海巡署最大噸位的船艦。

此外，海巡署耗資128億元打造12艘600噸級的巡防艦，這12艘將由中信造船公司承造。其中首艦「安平艦」已在今年4月下水，預計在今年12月以前完工交船，第2艘艦原訂今年5月安放龍骨，但進度超前於今年2月完成，預計11月下水。

海巡署600噸級巡防艦平時配備鎮海火箭彈、20機砲與水砲，以利海上執法，也可在戰時安排作戰人員登艦操作。