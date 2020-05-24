化熱心為實際資源 中國新住民成專業社工當新移民後盾

(說明：李琛玲嫁起初到花蓮生活非常不習慣，靠著信仰與意志力才逐漸適應臺灣生活，並從志工到成為專業社工，希望幫助更多新移民，適應臺灣生活(李... (說明：李琛玲嫁起初到花蓮生活非常不習慣，靠著信仰與意志力才逐漸適應臺灣生活，並從志工到成為專業社工，希望幫助更多新移民，適應臺灣生活(李琛玲提供))

在過去的社會刻板印象中，兩岸通婚幾乎是「臺灣男性低娶、中國大陸女性高嫁」，但來自成都的李琛玲早在二十七年前，就離開優渥的家庭、高薪的工作，嫁到花蓮，當了一輩子的城市小姐，起初到花蓮生活非常不習慣，靠著信仰與意志力才逐漸適應臺灣生活，並從志工到成為專業社工，希望幫助更多新移民，適應臺灣生活。

李琛玲大學畢業後，在成都公家機關工作，因結識臺商丈夫，因此在一九九三年到臺灣生活，他表示，婚後先生留在中國大陸工作，而自己年輕時也把臺灣生活想得太簡單，本以為到臺灣重新找工作就好，沒想到在尚未取得身分證根本找不到工作，被問到怎麼沒想到回成都生活時，李琛玲苦笑說：「工作都辭職了，戶籍也放棄了，回去又有什麼用呢？」因此在等待身分證的期間，自己只能照顧婆婆與小孩，當全職家庭主婦。

拿到身分證後，李琛玲的問題也得不到改善，他說：「一開始也到旅行社上過班，也試過教英文，但為了要照顧小孩，只能找朝九晚五的工作，但花蓮很難找到這樣的職缺，只好作罷！」回想起那段日子，李琛玲說：「就像是過去擁有的東西都被拿走了，一點用都沒有，怎麼補都補不回來！」直到後來接觸教會與孩子學校的「故事媽媽」工作，才藉由信仰與學校課程重新認識生活環境也重新審視、接納自己，才讓他又快樂起來。

臺灣生活起初對李琛玲來說十分辛苦，卻也不是心心念念要回家鄉生活，他表示，一方面是不想讓娘家擔心，因為中國大陸發展很快，家裡的手足都過得不錯，另一方面可以說是「移民的韌性」，既然都到臺灣了，就希望能過好這裡的日子，而不是逃避。

在臺灣生活近三十年，李琛玲從學校、縣政府志工，一路到成為專業社工，他表示，以前覺得可當志工就夠了，直到遇見一位姐妹，嫁來臺灣後先生中風成了植物人，發現自己根本幫不上忙，這才發現「做人一定要有資源，而不是只有熱情！」因此除了進修成為專業社工，同時也承辦「外籍配偶生活輔導適應班」，希望能有資源的幫助更多新移民適應臺灣生活。

對於未來要嫁到臺灣的中國大陸新移民，李琛玲建議，現在資訊比較透明，一定要先瞭解夫家的家庭，以及確定自己來臺後的生活規劃，再來生活，舉例來說，一樣是大學畢業的學歷，中國大陸一線城市的薪資可能比臺灣高，另外還有學歷承認的問題，都需要事先做功課，之後來臺灣才能快樂生活。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)