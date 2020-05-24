【港版《國安法》】王毅：香港事務是中國內政　不容外來干涉

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）北京當局即將要訂香港版《國安法》，引發外國政要撻伐，擔心中國進一步破壞香港自治，「一國兩制」將名存實亡，對此，中國外交部長王毅今（24）日強硬表示，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。

香港民眾今日再度走上街頭，這是繼新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎後）疫情在港緩解後，香港民眾首次舉辦大型遊行抗議，而原本是要抗議政府修訂《國歌法》而起造的遊行，也因為週四（21）晚間北京宣布將透過全國人民代表大會制定港版《國安法》而轉移了焦點。

根據港媒報導，大批香港民眾在上午便聚集於銅鑼灣、灣仔一帶抗議，而警方則於中午時便施放催淚彈及強力水柱等驅散抗議民眾，截至下午4時30分，港警宣稱已逮補至少120名抗議民眾。

於此同時，王毅則在北京召開中國13屆全國人大三次會議記者會，針對記者提問香港作為全球金融中心的地位是否會因為港版《國安法》受損，北京要如何維護投資者對香港的信心，王毅首先強調，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。

北京將在人民代表大會審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」，並預料在通過後啟動立法程序，對此，王毅宣稱，立法是「針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，也不影響外國投資者在香港的正當權益。」

王毅強調，港版《國安法》將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，且有利於維護「一國兩制」的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心的地位，「大家對香港的未來應更加充滿信心，而不必過於擔心。」

根據媒體報導，港版《國安法》草案內容觸及顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預，並將以列入香港《基本法》附件三的方式繞過香港立法會進行立法。香港政府曾在2003年試圖透過《基本法》第23條立法達到類似的目的，卻因引發50萬港人上街頭抗議而遭擱置。

外界認為此次立法應是北京針對2019年反送中抗議運動至今最強硬的回應，北京過去不斷聲稱香港民主派抗議人士是受到外部勢力慫恿所為；港版《國安法》一旦立法，港人的政治自由、司法獨立及言論自由將大幅度被北京箝制，香港將不再是有別於一般中國城市的領地，等於宣告「一國兩制」正式終結。