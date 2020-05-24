港版國安法爭議 23國政界人士聯合聲明批中國違約

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）中國在全國人民代表大會推動港版國安法的消息一出，由於擔心未來中國可能會在香港設立自己的執法機構，大批民眾再度走上街頭抗議，警察則以催淚彈作為回應，不過最耐人尋味的，是國際上對這件事所做出的回應。

已因貿易戰與新冠肺炎與中國關係弄得很僵的美國首先發難，國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)本週稍早公開譴責此一舉動「敲響香港自由的喪鐘」。英國、加拿大與澳洲隨後跟進，對中國的行徑表達「嚴重關切」。美國並表示，如果國安法通過，美國將重新考慮是否繼續承認香港獨立關稅區的地位，香港的貿易投資特權可能會因此受到威脅。

不只如此，前香港總督彭定康(Christopher Patten)與前英國外相里夫金德(Malcolm Rifkind)共同起草了一份宣言，並獲得來自23個國家政治人物的支持，包括17名來自民主與共和黨的美國國會議員，還有44名英國上下議院的議員等186名政治人物。

這份宣言直言，如果國安法通過，等於是直接違背1997年中國與英國共同發表的中英聯合聲明，未來各國在與北京討論、簽署協議時，就會懷疑北京的誠信，因為如果中國連香港問題都無法確實遵守協議，實在難保中國政府不會在其他議題上違約。

香港末代總督彭定康（圖／美聯社）