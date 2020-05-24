寶島台灣成避難天堂 2019年香港來台居留破5千人

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）自去年爆發反送中示威以來，香港民眾申請來台居留人數持續上升，根據移民署最新數據，去年來台居留港人破5千人，較前年大增4成。

去年夏季開始升溫的反對逃犯條例修訂草案（反送中）運動，使香港陷入數月動盪，其中不乏警民流血衝突。憂心自由遭剝奪的港人，加速了向外移居的腳步，民主台灣就是首選之一，知名香港藝人黃秋生近來也證實準備入籍台灣。

中央社引移民署數據指出，2019年港人赴台居留人數共5,858人，較2018年的4,148人多出41.12%。2017年為4,015人，2016年則為4,057人。去年9月至今年3月，每月港人在台居留人數均逾600人，均多於以往，其中包括申請來台就讀的港生。

此外，去年港人來台獲得定居許可的人數為1,474人，較前年1,090人高出35%。今年1至4月港人來台居留人數達2,383人，獲定居許可人數為則為474人。隨著中國日漸縮緊對港控制，強推國歌法、港版國安法等爭議法案，港人赴台定居人數應會持續增加。

依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，港人可透過16種方式申請來台居留，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、在特殊領域之應用工程技術上有成就、具有專業技術能力、在台投資新台幣600萬元以上、來台就學、獲台灣政府機關或大專院校聘用、來台弘法等。

港人在台連續居留滿一年，或連續居留滿二年且每年在台灣居住270日以上，則可申請定居。