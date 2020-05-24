香港民眾上街抗議港版國安法 警方催淚彈驅離

香港5/24爆發反國安法示威，警方以催淚瓦斯驅離民眾（圖/美聯社） 香港5/24爆發反國安法示威，警方以催淚瓦斯驅離民眾（圖/美聯社）

香港網友今(24日)下午在港島發起遊行，抗議香港立法會和中國全國人大審議「國歌法」及「港版國安法」。警方部署2千名警力，以催淚彈驅離，但較以往略為溫和，尚未發生激烈警民衝突。

港媒引述警方人士稱，今日若可遏止遊行，應可減少27日試圖包圍立法會抗議「國歌法」的示威者人數。

綜合明報、立場新聞和香港電台報導，網友發起24日舉辦「反惡法」遊行，將在下午1時由銅鑼灣崇光百貨出發，往灣仔的修頓球場前進。

對此，警方23日在臉書（Facebook）上表示，遊行可能涉及「參與未經批准集結罪」，和「預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」（又名「限聚令」）下的「進行受禁群組聚集罪」。

警方表示，決不容忍任何違法行為，會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括拘捕。

24日上午起，警方已在銅鑼灣附近巡邏、搜查，部分民眾和記者於12時許在銅鑼灣聚集，泛民主派政黨人民力量的副主席譚得志在當地設立街站，橫幅上寫著「國家安全但香港危險：抗疫健康講座」，和民眾高呼口號。

警方隨後趕到驅散民眾，並帶走譚得志。不久後，大批防暴警察舉旗警告，驅離崇光百貨附近的民眾，並拉起橙色警戒線，催促民眾離開道路。

截至發稿，警方的手段較以往溫和。遊行之初，面對行進的示威者，警方並未強力驅散。而在施放數枚催淚彈後，警民也並未爆發激烈的衝突。

除了銅鑼灣，多個泛民政黨24日上午也遊行至中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦），抗議全國人大審議「港版國安法」的授權立法決定。

報導說，香港警方今天派出2000名警力嚴陣以待，當中包括3個應變大隊和速龍小隊，員警會四處巡邏，並準備在人群聚集前介入、逮捕。

而一批防暴警察23日上午已帶著疑似裝有催淚彈、橡膠子彈的桶子進駐中聯辦，一台裝甲車在周邊駐守，而外交部駐港特派員公署等駐港機構也有警力駐守。