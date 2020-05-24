同志團體募資 盼未來3年達成4大目標

同婚專法滿一週年，彩虹平權大平台今天發起募資活動，希望未來3年，在法案推動、政治倡議與培力、社會教育等持續耕耘，並建立亞洲平權連線，協助其他國家為平權努力。

同婚專法上路滿一週年，彩虹平權大平台（原婚姻平權大平台）發起「看見彩虹好日｜不再恐同集資計畫」，希望在接下來2至3個月間，能募集3000名贊助者的支持。

彩虹平權大平台指出，縱使同婚已經通過，但社會對於同志的歧視和誤解仍沒有全然消除，希望透過法案推動、政治倡議與培力、社會研究與教育、亞洲平權連線等發起4大行動目標，真正落實同志平權。

在法律改革方面，將推動「共同收養」「人工生殖」及「跨國同婚」等平權修法。另外，目前若不是針對個人、不是職場或學校發生的歧視同志言論或行為，就沒有性別平等教育法、就業服務法、性別工作平等法的保障，未來大平台將邀集其他性平團體或人權法專家，研議保障同志社群的「平等法」，共同組成「民間平等法草案推動聯盟」。

彩虹平權大平台規劃每年會增加一個縣市的性平友善議員連線，3年內在10個縣市舉辦聚會，並邀請性平團體一同參與；同時，在今年舉辦同志政治力培訓營隊，鼓勵同志參政，提升同志民選政治人物的比例，以制定更多對同志更友善的法律和政策。

此外，將透過專業市調公司合作量化研究，並推出「同志在台灣－社會態度調查報告」，讓大眾對於同志的看法與態度有較為清楚的認識；發起「職場平等計畫」，除了設計讓台灣企業評估、分析同志處境的友善指標，強化與社會對話，幫助多元性別族群打造更友善的職場環境。

最後，是建立起亞洲平權連線，將台灣作為亞洲第一個通過同婚國家的經歷，與日本、南韓、香港、泰國、越南等國的同志組織分享、交流，計劃在2021年，成立屬於亞洲的婚姻平權連線組織；並在2021年舉辦國際研討會，協助培訓其他國家的同志組織為平權努力。

彩虹平權大平台表示，日前與國際非營利組織Red Hot Organization攜手合作，邀集盧廣仲、9m88、鄭宜農、黃玠瑋、葉穎等歌手獻聲響應，推出音樂合輯T-POP：No Fear In Love，並於今天正式在各平台上線，藉由創作歌曲，讓大眾更關注平權議題。