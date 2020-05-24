金正恩傳現身主持軍事會議　討論提升核戰威懾力

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩主持勞動黨中央軍委會第4次擴大會議，討論提升其「核戰威懾力」新政策。

北韓中央通信社並未針對相關「核子威懾力」提供更多資訊，但表示有關各方在「會議中決定採取重大舉措，大幅提高北韓人民軍（Korean People's Army）砲兵火力打擊能力」。

根據報導：「會議針對進一步提升國家核子戰爭威懾力，以及讓戰略武裝部隊處於高度戒備狀態提出新方針。」

北韓中央通信並未提及這場會議召開的時間；南韓聯合新聞通訊社說，倘若這場會議是在過去幾天舉行，就是金正恩在神隱近3週後首度公開露面。

金正恩4月時缺席北韓建國者、祖父金日成冥誕紀念活動，引發外界臆測他的健康狀況，直到5月1日勞動節再度公開現身，出席一間化肥廠竣工儀式，才粉碎他病重或已死的傳聞，但之後再度銷聲匿跡，直到北韓中央通信社今天報導他主持勞動黨中央軍委會第4次擴大會議。

「華盛頓郵報」22日報導，美國總統川普政府已在討論美國是否將進行1992年以來的首次核試爆，來回應俄羅斯和中國構成的威脅。

美國武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）說，這類決定恐「打亂」與金正恩的談判，他很可能再也不會覺得有必要守諾停止核試。