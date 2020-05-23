【武漢肺炎】台灣41天無本土病例　陳時中放輕鬆率「防疫旅遊團」赴墾丁

陳時中今天表示，心情很興奮；他也說，高鐵人雖多，但大家都戴口罩、保持安全距離，可以放心。（指揮中心提供）中央社 陳時中今天表示，心情很興奮；他也說，高鐵人雖多，但大家都戴口罩、保持安全距離，可以放心。（指揮中心提供）中央社

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【武漢肺炎】台灣疫情趨穩定 指揮中心即日起逐步放寬「自費檢驗」適用對象

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情指揮中心指揮官陳時中今天（23日) 搭高鐵南下，示範防疫新生活。他行前表示，雨勢仍大確實有點擔心，但盼藉此行讓大家知道國內旅遊很安全，做好個人防疫就能享受生活。

陳時中預計今、明兩天率媒體團走訪墾丁大街，每天例行的記者會也首度走出疾病管制署，移師墾丁，在現場呼籲做好防疫就可恢復日常生活。

陳時中說，心情很興奮，期待墾丁美景，他還表示，高鐵雖然人多，但大家戴口罩、保持安全距離，可以放心。這此同行的包括數十名媒體記者，一起搭乘高鐵南下，準備進行兩天一夜旅行。

儘管連日大雨，但陳時中沒有取消行程，他在高鐵上接受媒體訪問表示，今天是週六，抱著愉快的心情南下，天氣看起來也漸漸轉好。台灣已經連續41天都沒有本土2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診個案，社區很安全，可出門旅遊。

陳時中說，發現高鐵人很多，但大家都很守秩序，都有戴口罩，也保持安全距離。如果要開放飲食，他不反對，但如果站得很緊、人很擁擠，就要慎重。

防疫旅遊團首站選擇墾丁，陳時中說，墾丁是很棒的景點，他的心情也很興奮，大家可以多到墾丁走走、享受美景。

指揮中心副指揮官陳宗彥也說，高鐵乘客多，但旅客都保持安全距離，也都有戴口罩，車上也定期廣播，提醒民眾注意防疫，未來可逐步放寬車上飲食，讓長途旅行輕鬆一點。

陳宗彥說，雙鐵也可考慮分離峰和尖峰評估，逐步放寬限制。如高鐵離峰時段人比較少，座位跟座位間都有保持安全距離，就不一定要戴口罩；但尖峰時段人多，就還是得要戴口罩。這也是不希望開放站票的原因，因為很難保持安全距離。

防疫旅遊的重點，陳宗彥說，注意個人衛生，保持距離，可先從家族旅遊先啟動。

在陳時中受訪時，高鐵車廂廣播響起「台灣高鐵向全體防疫人員致敬」的聲音。列車長表示，每次只要零確診就會廣播，不是因陳時中搭乘而特別播這段聲音。

此外，陳時中在高鐵站等車時，有部分熱情民眾圍觀，且拿出簽名版、棒球要求簽名，陳時中一貫保持微笑、來者不拒。