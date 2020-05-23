花蓮首推振興方案搶旅客 旅行社補助最高上看7萬元

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為挽救縣內旅遊市場，花蓮縣政府首度與在地觀光業者共推國旅市場，鼓勵合法旅行社帶團遊花蓮，並祭出獎勵金3萬元至7萬元，預估將可帶動25萬旅遊人潮。

花蓮縣政府昨（22）日在新天堂樂園舉辦「花蓮國旅推介媒合會」，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持，花蓮縣內觀光產業業者、易遊網旅行社、雄獅旅行社、東南旅行社、新瑞旅行社、鴻禧旅行社、旅報及台北、高雄市旅行同業公會等百餘位主力觀光業者參加。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為促進國人前往花蓮旅遊，縣府鼓勵合法旅行社帶團至花蓮， 6月20日至11月15日活動期間，只要旅行社帶團到花蓮累計達一定人數，並至少在合法旅宿業住宿1晚，即可獲得獎勵金。

徐榛蔚表示，旅行社帶團人數達1000人、獎勵3萬元；達3,000人、獎勵金5萬元；達5,000人以上則獎勵7萬元。申請方式為旅行社提供保險單(影本)及旅宿業回傳的團體確認單，縣府將依申請送達順序進行審核及核撥獎勵金，申請至經費用罄為止，用罄則提早結束。

花蓮縣政府也加碼推出「玩花蓮、抽豐田」活動，109年6月20日至11月15日活動期間，國人不論參加旅行團或自由行，只要在花蓮合法旅宿業住宿，並上活動官網登錄相關資料，即可參加抽獎，將豐田汽車開回家！相關資料詳情請見花蓮觀光資訊網。

《中央社》報導，花蓮縣政府預估，本次的旅遊獎勵專案約可帶動25萬人次赴花旅遊，若以每人2000元消費金額換算，約可造就5億元觀光產值。