【最新】巴基斯坦航空失事97死2人奇蹟生還　黑盒子已尋獲

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 巴基斯坦國際航空一架A320空中巴士客機昨(22)日下午，因為兩度降落失敗直接撞進首都喀拉蚩(Karachi)的一處住宅區，造成至少97人喪生的悲劇，至截稿為止，當局並未澄清這個數字是否包括地面上的居民。

根據最新外電，這架失事客機的黑盒子也就是「飛航資料記錄器」與「駕駛艙語音記錄器」已在喀拉蚩墜落地點尋獲。

BBC報導，這次意外當中至少有兩名乘客幸運生還。

倖存者指出，飛機曾短暫碰觸到地面，不過很快又再次起飛，在空中盤旋10分鐘左右後，駕駛透過廣播宣佈他將會再次嘗試降落，結果卻在接近跑道的時候撞到某個物體，大火隨後吞噬了飛機。

一名目擊者回憶當時的狀況，表示飛機先是撞到一座無線電塔，最後直接衝進附近的民宅中。至少有四戶民宅因為飛機衝撞而全毀。

一個具參考價值的航空紀錄追蹤網站liveatc.net獲取了飛機駕駛員在墜毀前跟塔台的通話紀錄，紀錄中可以聽到駕駛員向塔台求救，表示飛機的兩個引擎失靈，另一名資深的飛航官員則說，在最後一次與駕駛的通話紀錄中，駕駛有提到因為機械故障導致無法放下起落架。

不過儘管有這些資訊，現階段仍無法100%確定飛機失事的原因，飛安專家分析，飛機的失事通常是由許多複雜的因素所導致，要整理這些線索要花上一段時間，很難在意外發生的幾天內就確定原因。

圖/美聯社