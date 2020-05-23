【南台灣豪雨】國稅局：災損30天內申請可抵稅　記得先拍照存證

豪雨狂炸南台灣，屏東地區多處淹水，22日傍晚一輛大 貨車在九如鄉因意外翻落排水溝，車身超過2/3都被淹沒，所幸駕駛及時爬出脫困。（里港警... 豪雨狂炸南台灣，屏東地區多處淹水，22日傍晚一輛大 貨車在九如鄉因意外翻落排水溝，車身超過2/3都被淹沒，所幸駕駛及時爬出脫困。（里港警分局提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受西南氣流及梅雨鋒面影響，南台灣多日豪雨，高雄國稅局提醒，民眾及企業若有財物受損，可來申請災損稅捐減免，但記得先拍照存證，並於30天內提出申請，以維護自身權益。

高雄市22日豪雨不斷，農業局23日統計，豪雨造成農損新台幣81.9萬元，受災作物以水稻居多，正值採收季的玉荷包則未傳出明顯災情。圖為果農冒雨採收玉荷包。（高市農業局提供）中央社

高雄國稅局表示，申請災損稅捐扣抵，第一步記得先拍照，保留財物受損的證據，第二步是記得在災難發生後的30天內，檢附損失清單及證明文件，向當地國稅局報備災害損失並申請減免稅捐。

中央社引述高雄國稅局指出，除受災財物照片外，原始取得憑證、保險公司鑑價損失資料，或是將受損財物送去修復所取得的發票或收據等，都可做為證明文件；國稅局官網中的「災害損失報備專區」，已詳列出各式申請書表及填寫範例，可供民眾下載。

財政部表示，若個人損失金額在新台幣15萬元以下，或公司行號受災金額在500萬元以下、受損物品有保險或可提供會計師簽證報告，只需書面審核就可取得災損證明；其他情形國稅局會派人實地勘查，再核發災損證明。

以個人綜所稅及企業營所稅為例，向國稅局申請災害損失獲准後，損失金額可於隔年報稅時抵稅；此外，廠商貨物若因暴雨受損或消滅，導致不能出售，也可依規定辦理貨物稅、菸酒稅退稅。

另一方面，小規模營業人若因豪雨導致無法營業，可申請扣除未營業天數，以實際營業天數計算營業稅；若汽、機車不幸泡水受損，導致無法使用須報廢，也可申請改按車輛實際使用日數，計徵使用牌照稅，免全月繳納。

屏東縣長潘孟安22日到新園鄉視察農損情形，並要求各公所盡速回報；經縣府初步統計，水稻倒伏以竹田鄉2.3公頃、南州鄉20公頃最多，合計22.3公頃，損失金額約新台幣72萬9000元。（屏東縣政府提供）中央社

屏東霧台鄉山區溪水暴漲，4名霧台鄉公所地籍測量人員到好茶山區做地籍測量，21日下午被暴漲的溪水困在對岸，消防局搜救人員傍晚利用救生艇，協助4人平安

脫困。（屏東消防局提供）中央社