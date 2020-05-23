〈時評〉港版國安法強上陣 如何明日台灣？

香港「反送中」運動支持者早前在網上發起「天馬行動」，趁「五一」勞動節進行快閃示威和堵路等，警方對此高度戒備。 香港「反送中」運動支持者早前在網上發起「天馬行動」，趁「五一」勞動節進行快閃示威和堵路等，警方對此高度戒備。 (來源 中央社)

許多人會擔心，「今天的香港，就是明天的台灣」，但中國在強行過港版國安法後，國內會有愈來愈多人堅信，「今天的香港，絕非明天的台灣」，因為當中國把香港控制愈緊時，其實反而是將台灣推得愈遠。

為何會有這樣情況？先回顧一下港版國安法出現的背景。香港於1997年回歸中國，原本過著「舞照跳、馬照跑」的生活，但隔了五年，中國開始要求香港特區訂出「顛覆國家政權」與「分裂國家行為」的刑責，當時的香港特首董建華因此透過政府部門提出基本法23條。

基本法23條明定，禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府，以及竊取國家機密的行為，被視為侵犯言論與結社自由等，引起香港市民極大反彈，經過多次大規模遊行抗爭，香港政府在第二年宣布暫時停止基本法23條的立法工作。

但中國方面絲毫不肯放手，多年來一直督促港府趕緊立法，港民早已感到極度不滿，到了去年，又爆發反送中事件，每次走上街頭爭取權利的民眾，一次比一次多，如今，不論送中條例和基本法23條，在香港幾乎是胎死腹中。

眼看香港難產，中國乾脆直接插手接生，決定在這次中國全國人大會議通過港版國安法，將反分裂國家、反恐怖主義與反境外勢力干預香港等入罪，並且根據「維護國家安全的有關機關」需要，在香港設立機構。不僅如此，後續確切的懲罰範圍、執法單位和刑度罰責，北京政府還揚言，六個月內完成立法。

一旦走上這條路，等於中國可以更大膽用手遮住香港天空，從此香港將會喪失自由、司法獨立，原本享譽國際的金融地位，也可能因資訊不透明而失去優勢，香港也將走下世界舞台。

因此，港版國安法消息傳出後，香港股市大跌，創下近五年最大單日跌幅，甚至香港多個網站，都紛紛掛出各種移民資訊，一夕丕變，顯示港人對港府、中國已失去信心，不再抱著任何夢想。

在全球對抗武漢肺炎之際，中國才登場的兩會，卻急於處理香港問題，確實令外界有些意外。一般推敲是要轉移調查疫情真相的焦點，另一方面可能是擔心香港反送中今年再度捲土重來，屆時，中國要對抗疫情，又要處理香港問題，可能分身乏術，加上中國對香港立法也失去耐性，才會先下手為強。

不可否認的，中國以統一為目標，處理完香港問題後，接下來只剩台灣，對中國來說，正走在歷史關鍵點的洪流上，不可能讓香港過去幾年的抗爭發展，成為台灣日後的借鏡，才會急於將香港抓更緊，但因為中國不放手，原本的「一國兩制」，如今也逐漸變成「一國一制」，台灣更不可能接受這樣的安排。

現在，中國通過了港版國安法，台灣更不允許台版國安法的出現，絕不會讓今天的香港，變成日後的台灣。