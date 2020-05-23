  1. 首頁
  2. 政治

中媒恫嚇「4分鐘內癱瘓全台灣機場」 國軍反擊「不用4分鐘，你就知道我們的決心」

中國具官方色彩的媒體《艦船知識》雜誌，在520總統就職典禮當天，於微博發布「2020台海打擊作戰推演」影片，宣稱24小時「解放台灣」

  198
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/23 16:17
此為青年日報臉書「我們24小時捍衛國家」影片截圖

此為青年日報臉書「我們24小時捍衛國家」影片截圖

相關新聞

美國520宣布對台灣軍售18枚重型魚雷 學者分析: 藉此平衡兩岸「水下戰力」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 針對中國媒體近日發布影片，宣稱「4分鐘內癱瘓全台機場」。青年日報臉書昨(22）日特別公布「我們24小時捍衛國家」影片，強調國軍捍衛台海，不允許敵人越雷池一步；小編也在貼文寫到「不用4分鐘，你就知道我們的決心」，並提醒「生命誠可貴，侵擾請三思」。

中國具官方色彩的媒體《艦船知識》雜誌，在520總統就職典禮當天，於微博發布「2020台海打擊作戰推演」影片，宣稱24小時「解放台灣」；4分鐘內癱瘓全台機場。隸屬我國防部的青年日報，報導指出，

不少專家認為模擬太過理想，看輕國軍戰力。另中共2020年國防預算草案昨日出爐，較去年成長達6.6%，其軍事持續擴張，各界分析將影響區域穩定與和平。

(青年日報)

對此，青年日報臉書昨下午發布「我們24小時捍衛國家」影片，但相較於《艦船知識》發布長達11分鐘的影片，該影片僅用短短1分鐘長度，說明國軍24小時捍衛台海，不允許敵人越雷池一步。

該影片搭配包括國軍反潛火箭、F-16、方陣快砲、雷霆2000多管火箭、AH-64E直升機等近年演訓、實彈射擊畫面，展現國軍精實戰力。內容強調:

我們的決心，沒有期限

我們勤訓精練，無分晝夜；

不求戰、不避戰、不懼戰；

國軍捍衛臺海，不允許敵人越雷池一步；

自由民主的空氣，一分一秒都不可少；

國家安全的責任，一時一刻都不會忘；

中華民國國軍，誓死保衛國家！

相關新聞

美國520宣布對台灣軍售18枚重型魚雷 學者分析: 藉此平衡兩岸「水下戰力」
中國
台灣
24小時
捍衛
4分鐘
癱瘓
機場
解放台灣
2020台海打擊
作戰推演

相關新聞

港版國安法／中國推香港版國安法 英加澳外長聯合聲明關切
港版國安法／中國推香港版國安法 英加澳外長聯合聲明關切
2020/05/23 08:38
美國520宣布對台灣軍售18枚重型魚雷 學者分析: 藉此平衡兩岸「水下戰力」
美國520宣布對台灣軍售18枚重型魚雷 學者分析: 藉此平衡兩岸「水下戰力」
2020/05/22 14:51
捷報！台灣閱讀節獲美國國際創新服務獎　走進公共圖書館人次成長破億
捷報！台灣閱讀節獲美國國際創新服務獎　走進公共圖書館人次成長破億
2020/05/22 14:31
中國欲立港版《國安法》　總統府：「一國兩制」與民主自由必然扞格
中國欲立港版《國安法》　總統府：「一國兩制」與民主自由必然扞格
2020/05/22 14:07
提升商譽與形象　第3屆GCSA全球企業永續獎即日起受理報名
提升商譽與形象　第3屆GCSA全球企業永續獎即日起受理報名
2020/05/22 11:00