中媒恫嚇「4分鐘內癱瘓全台灣機場」 國軍反擊「不用4分鐘，你就知道我們的決心」

此為青年日報臉書「我們24小時捍衛國家」影片截圖 此為青年日報臉書「我們24小時捍衛國家」影片截圖

相關新聞

美國520宣布對台灣軍售18枚重型魚雷 學者分析: 藉此平衡兩岸「水下戰力」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 針對中國媒體近日發布影片，宣稱「4分鐘內癱瘓全台機場」。青年日報臉書昨(22）日特別公布「我們24小時捍衛國家」影片，強調國軍捍衛台海，不允許敵人越雷池一步；小編也在貼文寫到「不用4分鐘，你就知道我們的決心」，並提醒「生命誠可貴，侵擾請三思」。

中國具官方色彩的媒體《艦船知識》雜誌，在520總統就職典禮當天，於微博發布「2020台海打擊作戰推演」影片，宣稱24小時「解放台灣」；4分鐘內癱瘓全台機場。隸屬我國防部的青年日報，報導指出，

對此，青年日報臉書昨下午發布「我們24小時捍衛國家」影片，但相較於《艦船知識》發布長達11分鐘的影片，該影片僅用短短1分鐘長度，說明國軍24小時捍衛台海，不允許敵人越雷池一步。

該影片搭配包括國軍反潛火箭、F-16、方陣快砲、雷霆2000多管火箭、AH-64E直升機等近年演訓、實彈射擊畫面，展現國軍精實戰力。內容強調:

我們的決心，沒有期限

我們勤訓精練，無分晝夜；

不求戰、不避戰、不懼戰；

國軍捍衛臺海，不允許敵人越雷池一步；

自由民主的空氣，一分一秒都不可少；

國家安全的責任，一時一刻都不會忘；

中華民國國軍，誓死保衛國家！

相關新聞

美國520宣布對台灣軍售18枚重型魚雷 學者分析: 藉此平衡兩岸「水下戰力」