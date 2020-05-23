破獲中國籍人士假結婚真打工 移民署呼籲勿以身試法

中國籍人士阿金為來臺掏金，想盡辦法後不惜鋌而走險找上已在臺設籍前妻阿鄒，意圖以虛偽結婚方式來臺，原以為神不知鬼不覺可以順利在臺居留打工，沒想到遭移民署南區事務大隊金門縣服務站發覺雙方婚姻關係有異，通知金門縣專勤隊調查後移送金門地檢署偵辦，經起訴且為有罪判決。

金門縣專勤隊指出，阿鄒早年與國人結婚到金門並已設籍多年，與前夫離婚後竟與已婚男子共同購屋同居發展婚外情。

更誇張的是，阿鄒為了便利前夫阿金來臺打工，竟在2014年7月間赴中國與阿金辦理結婚，以團聚的名義申請阿金來臺。

阿金取得居留證後便在金門的養生館打工，兩人卻對外皆宣稱雙方僅為朋友關係，經移民署金門縣服務站及金門縣專勤隊多次探訪，發覺兩人婚姻關係非比尋常，於是展開深入調查，最後順利突破阿金等人心防，移送後經金門地檢署起訴，近日法院已判決有罪確定。

金門縣專勤隊隊長涂順福表示，阿鄒的行為已觸犯臺灣地區與中國地區人民關係條例之使中國地區人民非法進入臺灣地區罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金，阿金的行為也觸犯使公務員登載不實罪，最重可處3年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

此外，為配合政府防疫工作需要，降低逾期停、居留外來人口滯臺人數，移民署推動「擴大自行到案」專案，採「不收容、不管制、低罰鍰」，鼓勵逾期停、居留外來人士主動投案，該專案即將於109年6月30日截止，請逾期外來人口把握機會自行到案。相關專案資訊可洽金門縣專勤隊，電話：082-333531。（新聞轉載自新住民全球新聞網）