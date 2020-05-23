竹市府職前訓練開辦 新住民學姐分享經驗自己做頭家

越南新住民漢氏平參加新竹市政府的職訓課程，現在已和先生一起經營小資店，自己當頭家。（照片來源：新竹市政府） 越南新住民漢氏平參加新竹市政府的職訓課程，現在已和先生一起經營小資店，自己當頭家。（照片來源：新竹市政府）

新竹市政府今年的職前訓練自5月25日起陸續開辦，並以結訓學姐新住民漢氏平創業轉職為例，鼓勵待業民眾依照自己的興趣與專長參訓，踏出職涯新的第一步。



來自越南的漢氏平，原本在園區當作業員，因結婚生子轉職為全職家庭主婦，後來先生開起小吃店，她利用空檔在店裡幫忙。

在中文老師的推薦下，她報名107年竹市府委託元培醫大承辦的餐飲職訓班，在老師認真不藏私的教導與先生的全力支持下努力學習，課程結束後，她順利考取中餐丙級證照，與先生共同經營牛肉麵與冷滷小吃店，從食材的處理到販賣，層層嚴格把關，將所學的秘笈寶典充分運用在料理上。



漢氏平表示，受訓以及取得證照，讓自己的食材處理流程既順暢又有效率，對小吃店的經營也更有信心。「我自己就是自己的老闆！」她開心的說，言談之間非常感謝政府的職訓讓她建立信心，相信自己很可以！

雖然這波新冠肺炎疫情造成來店客數減少，但夫妻倆積極與外送平台業者合作，開闢新客源，熟客群也很穩定，一定能撐過這波考驗。



新竹市職前訓練今年規劃了科技資訊與商業服務、餐旅服務及其他等三大職類7個班。新竹市勞工處說明，今年職前訓練將自5月25日起至11月13日止陸續開辦，歡迎待業的朋友「勇敢向前行」，依個人興趣及各班報名時間向委訓單位報名，符合特定對象者還可請領職業訓練生活津貼補助。讓市府幫助您築夢圓夢.

相關職訓招生資訊可至勞工處網站查詢，如有參訓資格及課程內容等相關問題，可洽1999或勞工處就業服務科諮詢電話03-5324900轉56（蔡小姐）。（新聞轉載自新住民全球新聞網）