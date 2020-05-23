  1. 首頁
  2. 財經

【武漢肺炎】台灣疫情趨穩定　指揮中心即日起逐步放寬「自費檢驗」適用對象

基於民眾權益及衡酌國內檢驗量能，逐步放寬民眾因緊急情況、工作及出國求學等需求因素，可至指定院所進行自費檢驗，並取得檢驗證明文件。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/23 14:27
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，因應COVID-19(武漢肺炎, 新冠肺炎)疫情，部分國家及地區提升邊境及相關防疫管制措施，並要求入境民眾須檢附相關檢驗證明。考量國內疫情穩定控制中，基於民眾權益及衡酌國內檢驗量能，即日起逐步放寬民眾因緊急情況、工作及出國求學等需求因素，可至指定院所進行自費檢驗，並取得檢驗證明文件。

指揮中心開放自費檢驗之適用對象如下：

  1. 居家隔離/檢疫者，因二親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視。
  2. 旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家/地區之民眾。
  3. 工作因素之民眾。
  4. 出國求學之民眾。
  5. 外國或中國大陸、香港、澳門人士出境。
  6. 相關出境適用對象之眷屬。

指揮中心指出，自費檢驗出境之民眾，每人以3個月內申請1次為原則。目前全國指定自費檢驗醫院共18家，提供符合前述適用對象之民眾進行自費檢驗服務。

「開放部分民眾自費檢驗COVID-19(武漢肺炎)申請規定」公布於疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下，提供民眾參考運用。

超連結在此: 「開放部分民眾自費檢驗COVID-19(武漢肺炎)申請規定」

圖/疾管署官網

指揮中心提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告(Warning)，即避免所有非必要旅遊，請民眾於出境前確實評估所赴國家/地區相關風險及是否有出境之必要，以避免因前往之國家/地區實施相關邊境封鎖等管制措施，致無法返台。

另提醒自國外返台的民眾，須配合居家檢疫等相關防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。

中央社報導，指揮中心今天宣布放寬武漢肺炎自費採檢條件，凡是出國工作、求學者及其眷屬都可自費採檢，且入境國家不再僅限東南亞。

中央流行疫情指揮中心4月中首度開放民眾自費採檢，但僅限前往東南亞、中國等特定國家及地區，適用對象也較嚴格，僅限旅外親屬事故、重病等緊急特殊因素，才可自費採檢。
自費檢驗
武漢肺炎
全球
第三級警告
檢驗量能
緊急情況

相關新聞

【武漢肺炎】5/22連續40天無本土案例　莊人祥：中英文聊天機器人「防疫專家」正式加入防疫
【武漢肺炎】5/22連續40天無本土案例　莊人祥：中英文聊天機器人「防疫專家」正式加入防疫
2020/05/22 15:31
提升商譽與形象　第3屆GCSA全球企業永續獎即日起受理報名
提升商譽與形象　第3屆GCSA全球企業永續獎即日起受理報名
2020/05/22 11:00
【武漢肺炎】武漢1100萬人進行核酸檢測 傳陽性率高達10%嚇得叫停！
【武漢肺炎】武漢1100萬人進行核酸檢測 傳陽性率高達10%嚇得叫停！
2020/05/22 10:56
【武漢肺炎】經濟是王道？美國大選模型預測川普恐大敗
【武漢肺炎】經濟是王道？美國大選模型預測川普恐大敗
2020/05/21 17:38
中國全國「兩會」今開幕　武漢肺炎、經濟成主軸
中國全國「兩會」今開幕　武漢肺炎、經濟成主軸
2020/05/21 16:26