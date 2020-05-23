【武漢肺炎】台灣疫情趨穩定　指揮中心即日起逐步放寬「自費檢驗」適用對象

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，因應COVID-19(武漢肺炎, 新冠肺炎)疫情，部分國家及地區提升邊境及相關防疫管制措施，並要求入境民眾須檢附相關檢驗證明。考量國內疫情穩定控制中，基於民眾權益及衡酌國內檢驗量能，即日起逐步放寬民眾因緊急情況、工作及出國求學等需求因素，可至指定院所進行自費檢驗，並取得檢驗證明文件。

指揮中心開放自費檢驗之適用對象如下：

居家隔離/檢疫者，因二親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視。 旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家/地區之民眾。 工作因素之民眾。 出國求學之民眾。 外國或中國大陸、香港、澳門人士出境。 相關出境適用對象之眷屬。

指揮中心指出，自費檢驗出境之民眾，每人以3個月內申請1次為原則。目前全國指定自費檢驗醫院共18家，提供符合前述適用對象之民眾進行自費檢驗服務。

「開放部分民眾自費檢驗COVID-19(武漢肺炎)申請規定」公布於疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下，提供民眾參考運用。

超連結在此: 「開放部分民眾自費檢驗COVID-19(武漢肺炎)申請規定」

圖/疾管署官網

指揮中心提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告(Warning)，即避免所有非必要旅遊，請民眾於出境前確實評估所赴國家/地區相關風險及是否有出境之必要，以避免因前往之國家/地區實施相關邊境封鎖等管制措施，致無法返台。

另提醒自國外返台的民眾，須配合居家檢疫等相關防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。

中央社報導，指揮中心今天宣布放寬武漢肺炎自費採檢條件，凡是出國工作、求學者及其眷屬都可自費採檢，且入境國家不再僅限東南亞。

中央流行疫情指揮中心4月中首度開放民眾自費採檢，但僅限前往東南亞、中國等特定國家及地區，適用對象也較嚴格，僅限旅外親屬事故、重病等緊急特殊因素，才可自費採檢。