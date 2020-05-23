(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(23)日提早在下午一點召開例行記者會，同時表示，國內今日無新增病例，維持441例確診，另外也有411人解除隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨(5/22) 有一名國人從菲律賓返台，他在菲律賓曾確診武漢肺炎 (新冠肺炎，COVID19) ，昨下午抵台時指揮中心請機組員協助該旅客下機 ，直接引導到發燒篩檢站進行評估，

該名國人全程配戴N95口罩，坐在飛機最後一排，前一排並無旅客。現在還有輕微咳嗽、喉嚨癢等症狀，沒有發燒，已開立集中檢疫通知書，並進行就地採檢，目前採檢結果出爐，為陰性，但為安全起見仍在集中檢疫所繼續觀察。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名國人從發病根治到登機已超過2個月，符合確診者回國標準。

據悉指揮官陳時中下午將率「防疫五月天」南下，在東港吃完晚餐後，晚間8點直接前往墾丁大街，隨即進入墾丁福華飯店住宿，隔天（24日) 一早前往鵝鑾鼻日照中心參訪，並到周邊景點「車遊」，午間回到墾丁福華召開例行疫情記者會，結束後便搭高鐵回到台北。

指揮中心指出，目前全球累計5,231,502例確診，分布於187個國家/地區。

病例數以美國1,624,957例、俄羅斯326,448例、巴西310,087例、英國254,195例及西班牙234,824例為多；病例中337,037例死亡，以美國97,097例、英國36,393例、義大利32,616例、西班牙28,628例及法國28,289例為多。