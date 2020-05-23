俄羅斯網紅為愛來台終獲永居 拍攝影片宣傳台灣最美風景

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）來自俄羅斯的新住民珊珊是電視節目通告常客，經常分享在臺灣的生活點滴，從北國遠嫁到熱情的高雄，而成為臺灣媳婦的她，近日抱著興奮的心情，到移民署高雄市第一服務站領取期待已久的永久居留證，並申請註冊使用便利的自動查驗通關系統服務，她也特別用拍攝影片的方式，為自己留下難得的紀錄。

移民署表示，珊珊10年前為了學習中文而初次踏上臺灣這塊土地，馬上就愛上寶島豐富的風土民情，更與現在的老公相識，相知相惜的兩人選擇結婚共度一生，她也因此長居臺灣。

早已將臺灣視為第二個家鄉的珊珊，一得知自己符合申請永久居留證的資格，就馬上向高雄市第一服務站詢問相關手續，經過承辦人員細心解說，讓她能夠非常順利的通過審核。

拿到熱騰騰的永久居留證後，珊珊表示，臺灣政府提供新住民許多便利服務，防疫工作更是全世界有目共睹，生活在臺灣，讓人感到幸福又安心，她將會在社群網站上傳所拍攝的影片，除了分享自己的喜悅，感謝移民署提供的貼心服務，也希望向國外親友們宣傳「臺灣最美的風景是人」，鼓勵他們在新冠肺炎疫情過後，能夠來到臺灣親自體驗。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，臺灣一直以來都是個多元共榮的移民社會，歡迎在我國合法連續居留滿5年，而且符合相關資格的外國朋友申請永久居留證，可以避免不小心逾期居留的困擾。