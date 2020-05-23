法國10歲兄弟倆收集舊床單 意外發現阿嫲私藏的2大塊金條

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）法國一對10歲大的兄弟在武漢肺炎疫情期間隨著父母回到鄉間老家，2兄弟在玩的過程中意外從舊床單中找到2塊金條，送往鑒定後發現，金條總價超過8萬歐元，折合新台幣約2百62萬元，讓這一家人大呼真的意外驚喜。

法國BFM電視台報導，這對10歲大的兄弟在3月份法國實施封鎖後，跟著父母回到小鎮旺多姆（Vendome ）暫住，這也是過世的祖父母曾經居住的地方。

兄弟倆在疫情期間因為太無聊了，決定在花園搭帳篷玩，他們在收集樹枝的當帳篷骨幹的同時，從父親那裡得知，在某個房間有祖母留下的舊床單，可以用來搭帳篷。

2人找到舊床單時發現床單還包裹著2塊沉重的金黃塊狀物，在告訴父親後，原本家人以為可能是祖父母的舊刀架，沒想到是這2條金屬塊，長得還真像是金條。

家人馬上在聯絡當地一名拍賣師請他鑒定，發現這2條金屬塊居然是各重1公斤的純金金條，總價值超過8萬歐元，折合新台幣約2百62萬元，讓家人興奮不已。

這家人在數天後也在房子裡找到祖母1967年購買金條的收據，只是不曉得為什麼祖母沒有告訴家人這件事情。

拍賣師還告訴他們，如果晚點的話，這兩條金條有希望漲到10萬歐元。但是這家人打算馬上將金條賣掉，用以整修後院的游泳池。