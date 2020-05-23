鋒面南移全台降雨趨緩 南部仍需注意大雨及雷擊

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央氣象局表示，隨著今、明2日鋒面逐漸南移至巴士海峽，鋒面減弱，整體降雨有減緩的趨勢，南部、東南部地區天氣仍不穩定，容易有陣雨或雷雨。氣象局也針對臺南市、高雄市、屏東市平地及台東市等地發佈大雨特報，對屏東市山區發佈豪雨特報，呼籲民眾注意雨勢、雷擊及強陣風。

中央氣象局表示，昨天（２２日）是滯留鋒面及西南氣流影響最明顯的時段，各地天氣不穩定有陣雨或雷雨，其中高屏地區有局部大豪雨以上等級的降雨發生，並且伴隨短時強降雨、雷擊及強陣風；溫度方面，各地氣溫介於２３至２９度

今天（２３日）鋒面逐漸南移至巴士海峽，西南氣流減弱，整體降雨有減緩的趨勢，南部、東南部地區天氣仍不穩定，容易有陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區則有局部的短暫陣雨或雷雨，開始有降雨的空檔。

溫度方面，各地低溫約２３、２４度，高溫約２５至２９度。

此外，南部受到鋒面影響，易有短時強降雨，今(23)日屏東山區有局部大雨或豪雨，臺南、高雄、屏東、臺東地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請注意坍方、落石及土石流。

今日上午綠島、蘭嶼易有８至９級強陣風，基隆北海岸、東半部、西南部及澎湖沿海易有長浪，海邊活動請注意安全

根據環保署空氣品質預報資訊：２３日鋒面逐漸南移，中部以北降雨趨緩，南部地區仍可能有較大雨勢發生，各地空氣品質大致較佳；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，中南部局部地區短時間可能達「普通」等級；高屏空品區及馬祖為「普通」等級。