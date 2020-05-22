巴基斯坦國際航空客機墜毀　機上107人全數罹難

一架巴基斯坦國營國際航空客機22日在喀拉蚩（照片來源：美聯社提供） 一架巴基斯坦國營國際航空客機22日在喀拉蚩（照片來源：美聯社提供）

國營巴基斯坦國際航空（PIA）一架載運107人的客機，今天在喀拉蚩市附近墜毀，喀拉蚩市長表示，機上人員全數罹難。

根據巴基斯坦民航當局發言人霍哈爾（Abdul Sattar Kokhar），失事飛機上有99名乘客與8名機組員。飛機從東部城市拉合爾（Lahore）起飛後，原定飛往喀拉蚩（Karachi）。

美聯社報導，目擊者表示，失事的空中巴士（Airbus）A320型飛機嘗試降落2、3次不成，最後墜入金納國際機場（Jinnah International Airport）附近一處貧窮且擁擠的住宅區。

該區居民拉曼（Abdul Rahman）表示，他看到飛機至少轉了3圈，好像試圖降落，卻撞上數棟房舍。

警方和軍方已封鎖事發區域。

當地電視台畫面顯示機場方向冒出滾滾濃煙，救護車紛紛朝機場方向駛去。

空中巴士並未立即回應置評要求。從巴基斯坦人口最多的旁遮普省（Punjab）首府拉合爾飛往喀拉蚩，一般需時1個半小時。

相關文件顯示，失事飛機前次接受政府檢查是在2019年11月1日。巴基斯坦國際航空總工程師4月28日曾簽署另一份證明，表示飛機完成所有維護工作，「完全適合飛行且符合所有安全（標準）」。