賴副總統參訪國衛院曝疫苗進度 妙喻拯救陳時中

武漢肺炎疫苗何時問世備受矚目，副總統賴清德今天表示，最快今年秋季就要進行人體試驗。他打趣，現在能拯救衛福部長陳時中，「免於睡在指揮中心的小床上的，就只有國家衛生研究院了」。

賴副總統今天參訪位於竹南的國家衛生研究院，晚間在臉書以「誰是疫情的終結者？」為題發文表示，如果以棒球賽來比喻，疫情指揮中心指揮官陳時中是先發投手，威風八面，屢屢讓對手掛0，院長梁賡義率領的國家衛生研究院就是比賽終結者，將藥物和疫苗研發成功，就能宣布比賽結束。

賴副總統參訪動物生物安全第三等級（ABSL-3）實驗室及疫苗廠，了解現階段疫苗研發進度，最快今年秋季就要進行人體試驗。

面對國衛院員工，賴副總統特別肯定陳時中拯救民眾免於被感染武漢肺炎，並打趣「現在能拯救陳時中指揮官，讓他免於睡在指揮中心的小床上的，就只有國家衛生研究院了。」

賴副總統說，2003年的SARS與2005年的禽流感，國衛院都能夠發揮專業在不同層面協助政府，這次疫情來襲，國衛院再次扮演關鍵角色，不但短時間內完成「瑞德西韋」的合成，在單株抗體試劑也贏在起跑點，而疫苗的研發更是有所進展。

他表示，台灣防疫表現亮眼，成功向國際社會證明台灣防疫能量和生技醫藥實力，接下來要努力生產試劑、新藥與疫苗，造福民眾，也嘉惠國際社會。