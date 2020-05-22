台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.03% 上市股票總市值達32.89兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年5月22日發行量加權股價指數收盤為10,811.15點，較上週(2020年5月15日)的10,814.92點下跌3.77點，跌幅約為0.03%，台灣50指數收盤為8,261.43點，較上週的8,333.79點下跌72.36點，跌幅約為0.87%，寶島股價指數收盤為12,410.89點，較上週的12,394.82點上漲16.07點，漲幅約為0.13%。產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲7.16%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌4.41%為最大，未含金融類指數下跌7.41點，跌幅約為0.08%，未含電子類指數上漲230.46點，漲幅約為1.71%，未含金融電子類指數上漲265.66點，漲幅約為2.40%。

本週集中交易市場總成交金額為9,071.21億元，全體上市股票成交金額為8,531.69億元，股票成交量週轉率為2.02%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,494.16億元，占全體上市股票交易金額29.23%

第二名，電子零組件類1,521.73億元，占全體上市股票交易金額17.84%

第三名，光電類834.79億元，占全體上市股票交易金額9.78%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類21.30%

第二名，電子零組件類7.67%

第三名，光電類4.18%

累計今年年初開盤迄今共91個交易日，集中市場總成交金額為15兆4,140.20億元，市場日平均成交金額為1,693.85億元，股票成交量週轉率為36.96%，股票日平均成交量週轉率為0.41%。

2020年5月22日全體上市公司市場總值為新台幣32兆8,941.33億元，較上週(2020年5月15日)市值32兆9,003.49億元減少62.16億元，減幅約為0.02﹪。