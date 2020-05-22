國際交換生中文好「輪轉」 青年公民特派員採訪局長沒在怕

新北市政府教育局於今(22)日辦理「國際交換生~ 與局長有約」活動，共有三民高中、中華高中共計8位來自泰國、 日本、巴西、墨西哥、法國、西班牙、克羅埃西亞等7國國際交換生 擔任國際特派員，採訪張明文局長今年如何帶領全市學校進行防疫， 以及新北市教育的特色，甚至對局長高中時的學習與生活充滿好奇， 拼命追問局長的小秘密。 未來國際交換生將把在新北的特別學習經驗做成影片帶回國與學校同 學師長分享。

「請問局長，嚴重特殊傳染性肺炎爆發對新北市教育『最大的』衝擊 為何？」來自巴西的周小米同學關心，局長如何看待分享校園防疫措 施、線上學習成效等。從泰國來交換學習的徐子芯同學則請教局長： 平時工作壓力這麼大，如何排解負面情緒呢？至於墨西哥的戚可可同 學則好奇，局長平常會固定收看哪些YouTube頻道嗎？ 有喜歡的網紅嗎？西班牙的林希蕾同學大膽提問，「 如果能坐多拉A夢時光機回到高中時期，局長想做什麼冒險？」

面對來自各國國際交換生各項提問，張局長侃侃而談不藏私， 直比大拇指讚賞他們的中文超好，而且選擇到新北市來交換學習， 是很聰明的決定！ 張局長分享這段期間新北市校園防疫的成果和點滴， 也透露了自己有「今日事、今日畢」的工作習慣， 有任何問題盡量當天掌握與處理，立刻指揮團隊處理，「 否則我會整晚都睡不著！」他也分享自己投入新北教育網路行銷， 所以也會關心家長與青年學子關心的議題和頻道， 隨時掌握最新訊息。此外，還會看企業管理的網站，瞭解目前Ama zon和Google營運的創新作為， 分享給團隊同仁增能與學習。

張局長勉勵每位國際交換生，「今年疫情期間能在新北市交換學習， 是一種幸運！」因為近幾個月來新北市超前部署校園防疫， 盡可能滴水不漏，每位師長都戰戰兢兢地守護著學子的健康，此外， 他更感謝扶輪社這段時間時時關心學生，及每位home爸、hom e媽跟新北師長的合作，守護國際交換生的身心情況， 讓他們有個難忘的交換學習經驗。

新北市政府教育局於108年5月全國首創單一媒合平台， 與國際扶輪合作， 大力引進國際交換學生至本市高級中等學校進行長達一年的入校學習 ，108學年度共有來自16國47位交換生至本市19所高中職入 校學習，讓國際交換生與本市學生共學，本市同時以達成「 校校有國際交換生」為目標，使學校國際化向前邁進一大步， 拓展學生國際視野與跨文化溝通能力。