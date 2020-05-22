富邦金控第五度名列公司治理評鑑前5% 穩居業界最高榮譽

富邦金控公司治理再獲得肯定！臺灣證券交易所公布第六屆「 公司治理評鑑」結果，經過87項指標評鑑，富邦金控從901家上 市公司中脫穎而出，第五度名列「上市公司中前5%」，同時在本次 44家金融保險類同業的評比中，名列前10%的亮眼成績， 雙雙穩居公司治理的最高榮譽！ 評鑑結果肯定富邦金控長期投入公司治理， 致力成為國際公司治理實務標竿以及永續經營的決心與成效。

第六屆公司治理評鑑指標係依OECD公司治理5大原則擬定， 主要為「維護股東權益及平等對待股東」、「 強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「 落實企業社會責任」及「其他」等五大面向，包含85項指標及2項 額外加減分指標(合計87項指標)，本次列入評鑑排名合計共1, 600家上市、上櫃公司，其中，有45家上市公司、35家上櫃公 司獲得前5%殊榮。

本次評鑑中，富邦金控於「維護股東權益及平等對待股東」、「 強化董事會結構與運作」以及「落實企業社會責任」 等面向有優異表現。富邦金控總經理韓蔚廷表示， 富邦金控重視所有股東之權益，積極鼓勵股東參與公司治理， 透過年報、網站及法說會等溝通管道， 適時揭露並更新利害關係人所需之資訊，並重視董事會成員多元化， 定期執行董事會績效評估以提升董事會運作效益， 同時也設立公司治理主管，加強與奠定公司治理之碁石。

韓蔚廷指出，富邦金控2015年底展開ESG願景工程， 在公司治理及永續委員會下設立「永續經營執行小組」， 聚焦五大策略，從「環境」、「社會」、「治理」 三大面向結合金融業核心職能，逐步落實促進全民健康福祉、 確保公平且高品質的教育機會、因應氣候變遷並採取因應措施、 提升城市永續等12個全球永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)。富邦金控更在2019年受邀參加APEC財政部長系 列會議之「金融市場之環境、社會及公司治理（ESG） 要素研討會，為台灣企業首度且唯一受邀於與談， 除了讓富邦金控站上國際舞台外，更讓國際社會看到台灣在ESG的 努力。

此外，富邦金控持續落實公司治理相關法令，並積極配合與達成金融 監督管理委員會「新版公司治理藍圖(2018-2020)」 的三年計畫，2019年由臺灣證券交易所、臺灣指數公司、 富邦金控、富邦投信等企業共同主辦「 從公司治理看全球責任投資新趨勢論壇」，推廣健全公司治理文化。 而在內部教育訓練上，富邦金控也開辦「新版公司治理藍圖、 公司治理文化暨誠信經營」課程，以宣導與推廣公司治理規範， 奠定永續經營磐石。

富邦金控長期推動公司治理與企業社會責任， 多年來屢獲國外知名財經媒體肯定，包括連續十一年獲《 亞洲公司治理 (Corporate Governance Asia)》雜誌頒發「亞洲地區最佳公司治理」、連九年獲得《 財資 (The Asset)》雜誌「公司治理白金獎」以及「 公司治理最佳多元性與包容性獎」， 展現富邦金控於公司治理層面精進不懈的精神與決心。