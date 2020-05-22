和逸/慕軒6飯店 首推夏日環遊護照

想釋放如夏日豔陽般熱烈的旅遊魂?! 國泰飯店觀光事業聽到了你的心聲!

首度集結旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店、HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館，以及2020年下半年即將開幕的HOTEL COZZI Blu和逸飯店‧桃園館共6間飯店，共同推出6,499元起超值「環遊護照Travel Around Passport」，2020/12/30前任選3間飯店入住，最優惠平均一晚只要2千初即可享受星級住宿服務體驗!

和逸&慕軒雙品牌任選 實現多風格城市旅行

首度推出的「和逸/慕軒飯店 環遊護照Travel Around Passport」從即日起至2020/6/30限時訂購享6,499元起，從北到南任選3間飯店雙人入住使用，於2020/6/30前入住第一館後，旅客可依個人旅遊日期和地點，彈性規劃入住第二和第三館(2020/12/30前)，同時憑環遊護照再享免費升等房型、自助式早餐和保證住房24小時等多重禮遇，單晚最高可享價值約7,500元的入住禮遇，相當超值!

「環遊護照Travel Around Passport」結合超值優惠回饋舊雨新知，邀請您盡情規劃台北、桃園、台南和高雄之旅，同時體驗和逸及慕軒飯店為旅客專門打造、結合地區特色的風格和專屬服務。

體驗別具特色、最合你心意的旅程，和逸飯店

一直以來，秉持親切具有溫度的服務而備受國內外旅客肯定的和逸飯店，擁有位處市中心精華區域及交通的絕對優勢，更有著讓旅人充分舒心放鬆的空間和設施，因此無論是重視交通便利和即時服務的商務出差需求、喜愛嘗鮮體驗不同元素的旅遊玩家，或是想感受有如回到家溫暖親切的旅人，和逸飯店都能滿足不同的族群需求！

從台北都會精華區緊鄰捷運站的和逸飯店·台北民生館、台北忠孝館，到熱門的南台灣旅遊城市，位於台南府城市區、結合人氣卡通頻道主題的親子主題飯店和逸飯店·台南西門館，以及可俯瞰港都美景的和逸飯店·高雄中山館，都是您規劃不同旅行目的最佳選擇。

而備受矚目、將於下半年開幕的HOTEL COZZI Blu和逸飯店．桃園館，坐落於集結空港、高鐵和機場捷運的桃園高鐵特區，更是全台第一結合日本八景島水族館、新光影城商場與國際精品購物中心的海洋主題觀光飯店，打造了極具設計感的海洋主題客房、中西式自助餐廳、川揚名菜中餐廳、風格酒吧和旅客專屬遊憩中心等，營造獨一無二的全方位旅遊體驗，旅客憑「環遊護照」可於開幕後預訂入住。

盡享台北最美欒樹大道風情，慕軒飯店

MADISON TAIPEI慕軒飯店坐落台北市黃金區位，可飽覽城市樹海優越景緻，以其低調的豪華和優雅而聞名。因重視顧客服務，慕軒特別延攬擁有「觀光飯店服務奧斯卡獎」美譽的金鑰匙大使在飯店服務，為入住貴賓打點各項需求；自開幕以來屢獲「台北米其林指南推薦」、「世界奢華酒店大獎」等國際大獎肯定，旅客還可在固定時段於URBAN331酒吧免費享用精緻鹹點與葡萄酒，享受難忘的旅遊住宿體驗。