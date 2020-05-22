武漢肺炎疫情未歇　美國再爆沙門氏菌感染　美國CDC：疑與家禽有關

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國的武漢肺炎疫情未歇，近來又爆出近百人感染沙門氏菌，疫情遍及28州，感染源疑似為農場和自家後院飼養的雞、鴨。

美國疾病管制中心（The Centers for Disease Control and Prevention;. CDC）表示，境內28州爆發沙門氏菌感染，共有97人感染，17人仍在醫院治療，所幸目前無人死亡，感染者中有三成左右為5歲以下的幼童。

據流行病學調查報告，感染源指向自家後院的雛雞和小鴨，其中86%的患者發病前曾接觸過雞、鴨，而這些雞、鴨購買自農場、網路商店和孵化場等處。

感染沙門氏菌潛伏期約12到72小時，主要症狀為腹瀉、發燒、嘔吐和腹痛等，病程約持續4至7日，一般人通常會自行好轉，但仍有極少數案例或者免疫功能較弱的族群，可能因未能及時施予抗生素治療而喪命。

據美CDC統計，美國每年約有120萬沙門氏菌確診病例，造成2.3萬人入院治療和450人死亡，感染源包括家中寵物、不潔的食物和家禽等。

據外電報導，美國2019年就有1134人因接觸家禽而感染，並造成2人死亡，疫情遍布13州，其中三成的患者情況較嚴重須住院接受治療，二成一的患者為5歲以下幼童。