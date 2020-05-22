教育部新住民語文遠距教學 偏鄉學童學習不間斷

新住民語文課程遠距教學「個人直播共學模式」上課情形（圖/ 教育部提供） 新住民語文課程遠距教學「個人直播共學模式」上課情形（圖/ 教育部提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部表示，隨著7國新住民語文已納入十二年國教正式課程，為協助偏鄉學校落實推動，教育部於全國102所學校同步啟動新住民語文課程遠距教學，透過實際演練，提供學校遠距教學及運用至其他課程的經驗，解決偏鄉聘師不易問題，更兼顧防疫的功能，一舉數得。

教育部國教署指出，為協助偏鄉學校推動新住民語文課程，107年起即委託國立中央大學與資策會推動遠距教學直播教學試辦計畫，並以新住民學生數較多的學校優先，將越南語、印尼語、泰國語、緬甸語、柬埔寨語、馬來西亞語、菲律賓語等東南亞7國語文師資透過網路送到偏鄉小校，打破地域限制跨校共學，解決偏鄉聘師不易的問題，確保學生學習權益。

教育部國教署表示，108新課綱在國中小正式實施新住民語文選修課程，目前已有102校透過線上同步進行遠距教學，開設87個雲端教室，共307位學生修課。國教署表示，隨著新課綱逐年推動，新住民語文線上教學將提供更多學校實質的遠距教學經驗，分享線上互動教學技巧，並有助於運用到更多領域課程；而網路科技落實偏鄉數位學習，也可促進教育資源均衡。

另外，為增進遠距學習效果，線上教學也搭配新住民語文數位互動教材，透過多媒體元素，圖像、聲音、影像等，並採中文與新住民語文雙語配音，使教學和學習過程更豐富多元。

教育部國教署表示，7國學習教材已建置於「新住民子女教育資訊網」平台數位課程專區,全部免費,歡迎多加使用。此外，109學年度的遠距教學課程從109年5月8日起開放報名，鼓勵學校踴躍申請。