【武漢肺炎】5/22連續40天無本土案例　莊人祥：中英文聊天機器人「防疫專家」正式加入防疫

圖為指揮中心發言人莊人祥。（截圖自中央流行疫情指揮中心5/22直播記者會。） 圖為指揮中心發言人莊人祥。（截圖自中央流行疫情指揮中心5/22直播記者會。）

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，國內今日無新增病例，目前全國累計441例確診。由於歐美多國疫情擴散中，指揮中心於記者會上提到，由疾管署建置的中英文智慧聊天機器人「防疫專家」支援雙語模式，可提供國人和外國人隨時隨地、輕鬆取得武漢肺炎相關資訊。

鑒於全球COVID-19(武漢肺炎)疫情持續延燒，疾管署運用Google Assistant服務，建置「防疫專家」中英文智慧聊天機器人，使國人及在台外國人均可運用多元管道，取得最新防疫訊息。



指揮中心表示，民眾如有武漢肺炎相關疑問，只要以支援Google Assistant 的手機或智慧音箱，說完「Ok Google」後，再說「我要跟防疫專家說話」或「I want to talk to Taiwan CDC」，便可與智慧聊天機器人互動，即時獲得防疫訊息。



指揮中心進一步說明，Google Assistant以問答形式，提供各種即時防疫資訊，例如：疾病介紹、傳染途徑、臨床症狀、各國確診及死亡病例數據、旅遊疫情建議、疑似感染後的應當作為、社區防疫作為、居家隔離和居家檢疫說明及口罩購買措施等資訊。

民眾只要持支援Google Assistant的Android或iOS 12以上設備，包括：智慧音箱、手機、平板電腦，均可使用此服務。有關詳細使用說明，請參閱新聞稿附件。



指揮中心指出，疾管署結合全球資訊網智慧客服、LINE@疾管家、1922防疫達人 Messenger Chatbot及Google Assistant等多元聊天機器人服務，讓國人及在台外國人均可特過多元管道，隨時隨地、輕鬆取得武漢肺炎相關資訊。