結合台灣阿美族傳說與生態知識 林務局首次推出自然繪本《樹上的魚》

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）林務局首次出版以原住民神話為題材的繪本《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》選在今日，5月22日「國際生物多樣性日」舉辦新書發表會。同時與斯洛伐克經濟文化辦事處共同簽署「森林文化出版品交流合作意向書」，讓歐洲的小朋友在不久的將來，可以看到台灣原住民族的神話故事。

林務局局長林華慶致詞時表示，我們讀安徒生童話、學習西方的生態哲學、環境倫理，但不能忽略我們自己土地上就有這樣的故事，能教我們如何與環境共存共榮，而更多孩子們知道這樣的故事後，會對土地有疼惜的心，使土地少受不必要的傷害。

阿美族作家也是今日的敘述者桂春‧米雅笑說，當初她來林務局說故事，沒有想到這個故事會受到如此認真對待，也很開心能將老人家口傳的故事分享給更多人。

由林務局與阿美族作家桂春．米雅以及種籽設計三方攜手合作，推出自然繪本《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》，故事源自一則古老的阿美族傳說，在有美麗山林、大海與豐富的潮間帶交織而成的台灣東海岸，人們代代訴說著：樹上的鳥巢蕨最初是海裡的魚，牠有個會保護海岸與海龜下蛋的好朋友林投。在一次危難中，一隻看似冷酷的老鷹救了牠，鼓勵牠勇敢踏上旅程……

主配角鮮明的生物特性，與相互扶持、鼓勵包容的互動，不僅傳遞台灣東海岸的生物多樣性與物種間互助的溫暖，更充分體現阿美族傳統米粑流（Mipaliw，指家戶換工）的互助精神。

林務局補充，首次出版以原住民神話為題材的繪本《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》，故事除了描繪台灣東海岸至海岸山脈森林的植物形態特徵及物種間的關係，還有桂春．米雅質樸動人的文字，搭配種籽設計細膩優雅的圖像創作，以及動植物專家的嚴格審核，不僅能為大小朋友帶來閱讀樂趣、增進人文素養，更能獲得正確的自然知識。

林務局與斯洛伐克經濟文化辦事處與共同簽署「森林文化出版品交流合作意向書」 。(圖片由林務局提供)

為了讓更多人可以悠遊在台灣原住民族的神話故事裡、看到台灣的生態之美，林務局今天也與斯洛伐克經濟文化辦事處與共同簽署「森林文化出版品交流合作意向書」。

斯洛伐克經濟文化辦事處的駐台代表博塔文（Martin Podstavek）表示，電視上轉播再多政治人物的演講，孩子們都不會有感覺，但若是捧著童書，那是另一種影響。

他還說，此時此刻我們也許無法想像，在不遠的未來，有多少歐洲的小朋友會看這本書，讓世界看見美麗的台灣，那是一件美好的事情。

斯洛伐克經濟文化辦事處的駐台代表博塔文（Martin Podstavek）一直致力推動台斯的文化與教育雙邊交流合作，在博塔文代表的媒合下，斯洛伐克林鐵跟林務局所轄管的阿里山鐵路前年已締結為姊妹鐵道，彼此關係緊密。

《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》在代表夫人梁晨博士牽線及親自翻譯下，將授權斯洛伐克Perfekt出版社翻譯為斯洛伐克語在歐洲出版，讓台灣原住民族的神話故事流傳更遠，讓台灣之美走向世界。未來雙方還將持續交流林業文化相關出版品，共同促進自然環境保育。

林務局將提供《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》給全台各偏鄉國小，發揮本書的教育價值，亦會持續將更多蘊含本土生態智慧的好故事，出版成為繪本與動畫，豐富不分族群所有孩子們的視野與心靈，期盼孩子們更珍愛這座島嶼，進而善待土地，與自然和諧共生。新書已可出版上市，民眾可在五南文化廣場、國家書店等實體、網路書店或博客來及金石堂等網路書店購買。

貴賓大合照 。(圖片由林務局提供)

樹上的魚。(圖片由林務局提供)