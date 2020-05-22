捷報！台灣閱讀節獲美國國際創新服務獎　走進公共圖書館人次成長破億

2020台灣閱讀節獲美國圖書館協會的國際圖書館創新服務獎(圖/台灣閱讀節臉書) 2020台灣閱讀節獲美國圖書館協會的國際圖書館創新服務獎(圖/台灣閱讀節臉書)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 2020台灣閱讀節自2013年起串連全國公共圖書館進行，多元閱讀活動獲得美國圖書館協會的國際圖書館創新服務獎。

2020台灣閱讀節由國家圖書館以「點燃全民閱讀熱情的台灣閱讀節」為題，參選2020年美國圖書館協會(ALA)國際圖書館創新服務獎，全球共有四件專案獲獎，然而受到疫情影響，原訂於6月底舉行該年會及相關頒獎儀式取消，將於7月份以專文在美國圖書館雜誌(American Libraries Magazine)刊登介紹。

教育部強調，台灣的國家圖書館今年第三度獲獎，因其曾於2011年、2015年分別以「數位出版品平台系統」及全球設置「台灣漢學資源中心」的海外漢學推廣計畫獲得此項殊榮。

教育部指出，每年12月的「台灣閱讀節」辦理百餘場多元及多樣性的閱讀活動，由國家圖書館主辦閱讀嘉年華活動，並以國家圖書館、2所國立圖書館以及22縣市圖書館為發展基地，邀請學校、出版社、文教機構及讀書會等超過百個合作單位共同響應，近年更走出戶外至大安森林公園，將書中的知識、公園生態與閱讀活動充分融合。

「閱讀力是決定個人競爭力的關鍵核心，也攸關國家競爭力」，教育部統計，去年台灣民眾全年走入各地公共圖書館次數首度突破1億人次，成長24.82%，借閱人次成長5.90%提升至2,295萬人次，並有多達8,130萬冊的圖書被借閱，都較前年成長。

美國圖書館學會成立於1876年，總部設於芝加哥市，為全球最悠久與規模最大的圖書館專業學會之一。國際圖書館創新服務獎為鼓勵國際圖書館追求創新而自2008年開始頒發，評選標準為該計畫必須能永續執行，並可作為國際間其它圖書館的典範。