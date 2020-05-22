「譯」同攜手深化專業 澎湖培訓新住民通譯人才

澎湖「譯」同攜手，精「通」語言，創造通譯人才多元專業(翻攝自澎湖縣政府社會處網站) 澎湖「譯」同攜手，精「通」語言，創造通譯人才多元專業(翻攝自澎湖縣政府社會處網站)

澎湖縣新住民家庭服務中心為保持通譯人才服務效能，提供最佳的通譯服務，逐年辦理新住民通譯人才在職訓練，提供通譯人才專業學習、增進知能的機會，促進通譯人才間經驗交流與切磋。

澎湖社會處表示，今年度通譯在職訓練已於5/5-5/16辦理完畢，除了中心現有通譯人員外，亦有生力軍加入團隊參與專業課程及實務經驗。訓練安排邀請多位專業講師精心設計課程內容，如「擴大育兒津貼與托育公共及準公共化」之節，介紹現行多元照顧措施及補助申請相關資訊，促使通譯人員瞭解最新福利政策。「性別平等與CEDAW」課程，說明性別意識觀念及人身安全議題，保障婦女權益；而近期熱烈討論的各項因應COVID-19(武漢肺炎)疫情之紓困金方案，也邀請勞保局澎湖辦事處針對勞保業務進行說明及實例分享；此外安排語文能力精進及彩繪紓壓課程，內容多元且含括最新社會福利，相信能有效提升學員的專業與服務品質。

澎湖社會處表示，今年共有14位通譯人員完成課程取得結業證書，未來將繼續協助新住民家庭服務中心及輔導新住民相關單位提供翻譯服務，更歡迎有興趣成為通譯人才的新住民朋友，踴躍加入我們的行列！更多新住民活動請關注FB粉絲專頁「澎湖縣新住民家庭服務中心」。（新聞轉載自新住民全球新聞網）