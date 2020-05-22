青年海外志工為愛新南向 前往斯里蘭卡服務

國立臺南大學邱怡樺同學參與青年署「推動青年從事海外長期志工計畫」，前往斯里蘭卡，發揮自身的英語專長，協助推動當地成人與孩童的英語教學，並深入社區協助居民建造社區活動中心。

怡樺與當地教師合作，針對小孩子、學生、成人等不同年齡者，協助設計適合他們的英文課程，於學校的課後輔導班進行教學，並紀錄當地教師上課的教學過程以回饋給教師，藉由討論交流來提升課程教學的品質，促進學生學習成效。此外，她也在當地開設成人教學班，訓練他們英語報告的技巧及口語能力，對於他們工作有相當的助益。同時，怡樺也協助來自其他國家在當地服務志工夥伴們的生活起居，使他們熟悉當地的生活及環境，有更多的時間幫助當地居民，提升服務效益，也強化他們延續服務計畫的動機。

服務期間，怡樺表示最難忘的是某次回訪多次合作的服務社區，發現村長對社區的發展不遺餘力，為了籌建活動中心，四處奔走籌措經費與人力，而藉由當地Inspire組織的引介，怡樺和一群來自臺灣的年輕人與這個社區的居民合作，投入建造社區活動中心的行列。村長說:「臺灣青年志工給我們一個理由團結在一起。」由於在偏鄉社區很少會有外國人出現，怡樺和一群來自臺灣的志工來到當地幫助他們建設，讓村民們很受感動，與青年志工們交流互動似乎成了村民集結投入社區事務的理由。

怡樺表示，幾天的時間也許無法教會當地人所有英文單字，但她讓孩子們知道「會英文的價值」；幾個月的時間也許不能蓋完一棟房子，但帶動更多的社區居民來幫忙，不僅提高了工程的效率，也讓不同國家的文化互相激盪，交織出動人的生命故事。

青年署歡迎更多充滿熱情的青年朋友一起加入海外志工行列，更多詳細訊息，請上教育部青年發展署網站或青年海外和平工作團網站查詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）