中國欲立港版《國安法》　總統府：「一國兩制」與民主自由必然扞格

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）中國當局昨（21）晚宣布將透過全國人民代表大會制定港版《國安法》，進一步限制港人的自治與自由，等於宣告「一國兩制」將要正式終結，對此總統府與大陸委員會表示關切，並呼籲北京懸崖勒馬，勿引發香港社會更大的反彈。

中國在昨晚宣布將「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」列入今（22）日正式開議的人大議程中，並開始討論立法細節，預計最晚在5月28日人大會議最後一日進行表決。人大會議向來被外界視為橡皮圖章機構，針對領導當局已做出的政治決定從不否決。

總統府今日對於此法可能進一步威脅香港的自由民主表達高度關切，並指出「一國兩制」與民主自由必然扞格，更加堅定政府守護台灣自由民主與主權的決心。

總統府發言人黃重諺提及，香港問題的解決之鑰，在於北京與香港政府必須真誠回應人民訴求，具體落實對香港自由民主的承諾，而非限縮香港人的自由與民主。唯有儘速並誠意開啟社會對話，落實對港人自由民主的嚴肅承諾，才是解決問題的根本方案。

陸委會則透過聲明表示，中共缺乏自省能力，一味錯將香港情勢不穩定的根源歸咎於外部勢力、「港獨」分離主義，「我們認為，假借國安之名，侵害香港民主人權自由，非但將徒增港人不滿及社會不穩，更會升高各國人士在港風險，危及香港國際金融中心地位。」

陸委會呼籲北京當局三思，勿因錯誤的決策讓香港陷入更大的混亂。

根據媒體報導，港版《國安法》草案內容觸及顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預，並將以列入香港《基本法》附件三的方式繞過香港立法會進行立法。香港政府曾在2003年試圖透過《基本法》第23條立法達到類似的目的，卻因引發50萬港人上街頭抗議而遭擱置。

儘管北京宣稱此次立法是「完善『一國兩制』制度體系」必要的舉動，外界認為這項港版《國安法》將宣告「一國兩制」正式終結，香港將不再是有別於一般中國城市的領地，港人的政治自由、司法獨立及言論自由將大幅度被北京箝制。

2019年反送中抗議運動被中國國家主席習近平視為挑戰他及中國當局的權威，北京也不斷聲稱香港民主派抗議人士是受到外部勢力慫恿所為；反送中抗議在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在香港趨緩後有再起之勢，中國選在此時宣布草案，不僅反映將直接介入香港內部事務，也將打擊民主運動政治參與者。